Армянский военный убит на границе с Азербайджаном

16 сентября 2020, 17:57

29-летний младший сержант Овик Тамазян погиб от огнестрельных и осколочных ранений, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 сентября оборонное ведомство Азербайджана распространило сообщение о ранении в Товузском районе военнослужащего. В тот же день Минобороны Армении заявило, что информация Баку является недостоверной, поскольку, по данным Еревана, в Тавушском направлении за 15 сентября не было зафиксировано ни одного обстрела ни со стороны Армении, ни со стороны Азербайджана.

Военнослужащий погиб в одной из воинских частей на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей 29-летний военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян получил смертельные огнестрельные и осколочные ранения", – отметила Степанян.

При этом пресс-секретарь Минобороны Армении не уточнила точного места гибели Овика Тамазяна.

Погибший был жителем Ванадзора, рос без отца, жил с матерью, рассказал мэр города Мамикон Асланян. "Овик Тамазян жил со своей семьей. Женат, у него двое несовершеннолетних детей (мальчик и девочка) 2018 и 2013 года рождения", – привел сегодня "Sputnik Армения" слова Асланяна.

На сайте Минобороны Азербайджана к 18.00 мск нет комментариев относительно заявления оборонного ведомства Армении о гибели военнослужащего.

Напомним, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло обострение конфликта. По официальной информации, с 12 по 27 июля со стороны Армении погибли шесть военных, 38 человек получили ранения. Из них 35 – военнослужащие, двое полицейский и один мирный житель. Азербайджан заявил о 13 убитых, из которых 12 военные и один мирный житель. Еще четверо азербайджанских военных были ранены, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".