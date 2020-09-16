16 сентября 2020, 17:57

Армянский военный убит на границе с Азербайджаном

29-летний младший сержант Овик Тамазян погиб от огнестрельных и осколочных ранений, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 сентября оборонное ведомство Азербайджана распространило сообщение о ранении в Товузском районе военнослужащего. В тот же день Минобороны Армении заявило, что информация Баку является недостоверной, поскольку, по данным Еревана, в Тавушском направлении за 15 сентября не было зафиксировано ни одного обстрела ни со стороны Армении, ни со стороны Азербайджана.

Военнослужащий погиб в одной из воинских частей на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.  "16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей 29-летний военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян получил смертельные огнестрельные и осколочные ранения", – отметила Степанян.

При этом пресс-секретарь Минобороны Армении не уточнила точного места гибели Овика Тамазяна.

Погибший был жителем  Ванадзора, рос без отца, жил с матерью, рассказал мэр города Мамикон Асланян. "Овик Тамазян жил со своей семьей. Женат, у него двое несовершеннолетних детей (мальчик и девочка) 2018 и 2013 года рождения", – привел сегодня "Sputnik Армения" слова Асланяна.

На сайте Минобороны Азербайджана к 18.00 мск нет комментариев относительно заявления оборонного ведомства Армении о гибели военнослужащего.

Напомним, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло обострение конфликта. По официальной информации, с 12 по 27 июля со стороны Армении погибли шесть военных, 38 человек получили ранения. Из них 35 – военнослужащие, двое полицейский и один мирный житель. Азербайджан заявил о 13 убитых, из которых 12 военные и один мирный житель. Еще четверо азербайджанских военных были ранены, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 сентября 2020, 17:24

  • 1 Видео с Тепсуркаевым выявили попытки отказаться расследовать его похищение

    Следствие в Чечне впервые проявило активность и решило опросить жену Тепсуркаева. Силовики вынуждали Тепсуркаева записывать видео, для создания видимости, что он на свободе, указал представитель Комитета против пыток Дмитрий Пискунов. Российские власти будут использовать любую возможность, чтобы не отвечать на вопросы ЕСПЧ, в том числе и эти ролики, считают юристы Екатерина Ванслова и Александр Караваев.

16 сентября 2020, 16:45

16 сентября 2020, 16:09

16 сентября 2020, 15:30

  • Суд смягчил меру пресечения пяти обвиняемым в беспорядках близ Куллара

    Суд в Дербенте заменил содержание под стражей на домашний арест Эмину Имамалиеву, Азизу Ферекзаде, Эльбрусу Ахмедову и Эльмару Мусаеву, которые обвиняются в нападении на силовиков во время протестной акции в Кулларе. Еще одному обвиняемому – Джейхуну Намазову, домашний арест заменен на запрет определенных действий, рассказал адвокат.

16 сентября 2020, 14:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи