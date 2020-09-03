Бесплатные школьные обеды стали подспорьем для многодетных семей в Чечне

03 сентября 2020, 12:08

Обеды для младшеклассников стали бесплатными, это позволяет экономить семейный бюджет, отметили многодетные родители. Жители Чечни указали, что денег, которые школьникам давали дома, зачастую хватало лишь на сок и булочку, а теперь их кормят полноценным обедом.

Как сообщал "Кавказский узел", в новом учебном году учеников первых-четвертых классов в Чечне – а это 131 тысяча детей – решено бесплатно обеспечивать горячим питанием.

Родители школьников по-разному отнеслись к открытию школ в условиях пандемии. Некоторые из них указали, что дистанционное обучение, которое практиковалось весной, ухудшило успеваемость их детей, и выразили надежду, что возобновление работы школ подтянет знания и дисциплину школьников. Другие заявили, что боятся заражения и предпочитают онлайн-уроки.

Бесплатные обеды экономят деньги многодетным семьям, отметила жительница Чечни Лиза. "Скажу честно, до последнего не особо-то и верила, что в школах детей будут бесплатно кормить горячим обедом. Оказалось, правда. У меня четверо детей учатся. В прошлом году каждому на обед приходилось давать минимум 25 рублей в день. Теперь трое младших получают бесплатные обеды, деньги даю только старшему сыну. Для меня это пусть и небольшая, но экономия денег, потому что живем мы на мои подработки на стройках и пенсию моей матери", – сказала многодетная мать корреспонденту "Кавказского узла".

"В школе вчера был бесплатный обед для младшеклассников, мой [сын] остался доволен. Рассказал, что была каша с маслом, сладкий чай и еще яблоко каждому дали. Дело, я считаю, очень хорошее и нужное. У меня еще дочь учится в шестом классе, так ей ежедневно по 30 рублей на питание выдаем. На эти деньги она покупает себе две булочки и бутылочку сока в магазине, что у школы. А тут горячее питание, да еще и фрукты", – указала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Элиза.

Житель Курчалоевского района Салах выразил надежду, что бесплатными горячими обедами будут кормить не только младшеклассников. "Организация горячего питания в школах для учащихся младших классов - это очень хорошее и нужное дело, я считаю. Конечно, было бы хорошо распространить эту практику и на других с учетом того, что у нас в семьях традиционно бывает не меньше двух детей, а есть и по четыре-пять. У меня пятеро внуков и внучек моих сыновей – школьники, трое – младшеклассники. На обед обычно булочку и стакан сока брали в буфете, а вчера, оказывается, и горячая каша была, и чай. Надеемся, что горячее питание будет постоянно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дополнительные расходы со стороны родителей школьников вызвало введение в школах Чечни масочного режима. Некоторые родители закупают недорогие одноразовые маски, другие приобретают полотняные, которые стоят дороже, но после стирки могут использоваться снова.

В школах Чечни для родителей учеников провели презентацию меню. На одной из таких презентаций, состоявшихся в Урус-Мартане, выступил министр образования Чечни. Он, в частности, посоветовал родителям на завтрак поить детей сладким чаем. "Иначе <...> будет сонливость, ребенок будет невнимательный", – говорит министр на видео, опубликованном 1 сентября в Instagram-паблике "Грозный-ТВ".

Эти слова вызвали возражения некоторых пользователей. "Сбалансированное правильное питание – чай с сахаром", – иронически заметила mareta_smile. "Это что, нормальное здоровое питание? Напоить ребенка сладким чаем рекомендует министр? Какой ужас", – возмутилась katerinadjadd. "Мозгу жиры нужны, а не углеводы. Сладкий чай вообще нельзя детям", – убежден akhmad_magdikhanov.

Пользователь соцсети mamamakka63 выразила обеспокоенность тем, не прекратят ли школьников кормить бесплатными обедами. "Дай, Аллах, чтоб не показуха была, а так продолжилось бы до конца года, ради этих детей", – написала она. Еliza_salamova выразила удивление тем, что бесплатное горячее питание предусмотрено только для учащихся младших классов. "А остальных детей святым воздухом будут кормить? Везде в России независимо от возраста дети питаются в школе", – заявила она.

К 12.08 мск 3 сентября эта публикация в Instagram-паблике "Грозный-ТВ" собрала 62,6 тысячи просмотров и 114 комментариев. У паблика 878 тысяч подписчиков.

Отметим, что еще одной актуальной для Чечни проблемой является трехсменное обучение. В этом учебном году число школ, где дети учатся в три смены, снизилось с 83 до 73.