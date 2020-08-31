Калмыкия стала лидером по числу новых случаев коронавируса в ЮФО

31 августа 2020, 13:13

За сутки в Южном федеральном округе подтвердились 499 случаев заражения коронавирусом. 132 из них пришлись на Калмыкию, где резко выросли темпы распространения инфекции. По числу новых смертей от COVID-19 лидером в ЮФО стал Краснодарский край.

"Кавказский узел" информировал, что 30 августа Ростовская область оставалась лидером в ЮФО по темпам распространения коронавируса. По числу новых смертей с этим регионом сравнялась Волгоградская область - в обоих было зафиксировано по четыре летальных исхода заражения коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Калмыкия стала пятой в стране по росту числа зараженний

За минувшие сутки в Южном федеральном округе подтвердились еще 499 случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее новых случаев было на 48 меньше, то есть темпы распространения COVID-19 растут.

Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Калмыкии, где их 132. По этому показателю Калмыкия опередила все регионы юга России, а в целом по стране заняла пятое место, уступив гораздо более многонаселенным субъектам федерации. Отметим, что еще вчера в Калмыкии подтвердились лишь 83 случая заражения - меньше, чем в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае.

В Ростовской области 128 новых случаев заражения, по России это седьмой показатель. В Волгоградской области 95 новых заражений, на Кубани - 87, в Астраханской области - 35, в Адыгее - 22, указано в публикации на сайте Роспотребнадзора.

Калмыкия увеличила отрыв от других регионов ЮФО по числу заражений коронавирусом на каждые 100 тысяч жителей. Там их 1574,49, тогда как в целом по округу - 325,57, а в наиболее благополучной по этому показателю Кубани - 197,48.

Согласно данным на 1 января, Калмыкия с 271 тысячей жителей является самым малонаселенным регионом Южного федерального округа. Больше всего жителей в Краснодарском крае - 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живет 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, сообщается на сайте Росстата.

Лидером в ЮФО по числу зараженных с начала пандемии остается Ростовская область - там зафиксировано 16 927 случаев. В Волгоградской области их 12 125, в Краснодарском крае - 11 208, в Астраханской области - 5 693, в Калмыкии - 4269, в Адыгее - 3386. Всего по ЮФО зафиксировано 53 608 случаев заражения, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

По числу активных больных продолжает лидировать Волгоградская область - их там 3427. В Ростовской области болеют 2125 человек, на Кубани – 1756, в Калмыкии – 1542, то есть немногим менее, чем в самом многонаселенном регионе федерального округа. В Адыгее 475 активных больных, а в Астраханской области – 324, следует из публикации.

Кубань опередила другие регионы ЮФО по новым смертям от коронавируса

За сутки с 30 по 31 августа в Южном федеральном округе скончались 13 пациентов с COVID-19, что на четыре больше, чем сутками ранее. Больше всего смертей зафиксировано в Краснодарском крае - пять. В Волгоградской области четыре новых смерти, в Ростовской - три, в Астраханской - одна.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в ЮФО выросло сегодня, по официальным данным, до 790, из которых 351 скончался в Ростовской области, 182 - в Краснодарском крае, 101 - в Волгоградской области, 73 - в Астраханской, 56 - в Калмыкии, 27 - в Адыгее.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".