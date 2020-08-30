Волгоградская область сравнялась с Ростовской по приросту смертей от COVID-19

30 августа 2020, 15:07

Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Южном федеральном округе, из них по четыре – в Волгоградской и Ростовской областях, еще один – на Кубани. По числу новых случаев заражения лидером в округе осталась Ростовская область.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа Ростовская область вернула лидерство в ЮФО по суточному приросту смертей от коронавируса, опередив по этому показателю Краснодарский край. Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки среди регионов округа также было выявлено в Ростовской области.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 30 августа в Южном федеральном округе за сутки умерли девять пациентов с COVID-19, из них четыре - в Волгоградской области, четыре - в Ростовской и один - в Краснодарском крае. С 24 по 29 августа Ростовская область лидировала в округе по суточному приросту как смертей от коронавируса, так и случаев заражения, следует из публикаций на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по COVID-19 формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в ЮФО выросло сегодня, по официальным данным, до 777, из которых 348 насчитывается в Ростовской области. В остальных регионах округа число летальных случаев значительно ниже: в Краснодарском крае их 177, в Волгоградской области – 97, в Астраханской – 72, в Калмыкии – 56, а в Адыгее – 27.

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 451 человека в ЮФО. Наибольшее их число (134) пришлось на Ростовскую область. В Волгоградской области насчитывается 96 новых пациентов, в Краснодарском крае – 90, в Калмыкии – 83, в Астраханской области – 30, а в Адыгее – 18.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло в округе, таким образом, 53 109. Из них 16 799 насчитывается в Ростовской области, 12 030 – в Волгоградской, 11 121 – в Краснодарском крае, 5658 – в Астраханской области, 4137 – в Калмыкии и 3364 – в Адыгее.

Излечены от коронавируса в округе с начала пандемии 42 998 пациентов, симптомы инфекции наблюдаются сегодня у 9334 человек. По числу активных больных в ЮФО лидирует Волгоградская область, там насчитывается 3390 пациентов. В Ростовской области – 2035 активных больных, на Кубани – 1702, в Калмыкии – 1410, в Адыгее – 491, а в Астраханской области – 306, следует из публикации.

Согласно данным на 1 января самый населенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живет 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".