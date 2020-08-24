Ростовская область опередила Кубань по числу новых смертей от коронавируса

24 августа 2020, 15:00

Девять жителей Южного федерального округа умерли от коронавируса за минувшие сутки, в том числе четыре пациента в Ростовской области и три на Кубани. Суточный прирост числа зараженных в ЮФО равен 440.

"Кавказский узел" информировал, что с 23 августа лидером по суточному приросту смертей от коронавируса в ЮФО был Краснодарский край. При этом по числу умерших и зараженных с начала пандемии, а также по суточному приросту числа заражений впереди была Ростовская область. Больше всего активных больных коронавирусом по данным на 23 августа было в Волгоградской области.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в Южном федеральном округе зафиксированы девять смертей от коронавируса: четыре - в Ростовской области, три - в Краснодарском крае и по одной - в Астраханской и Волгоградской областях. Всего к сегодняшнему дню от COVID-19 скончались 699 жителей федерального округа.

На Ростовскую область приходятся 312 летальных исходов, на Кубань - 163, на Волгоградскую область - 85, на Астраханскую - 66. В Калмыкии умерли от коронавируса 48 человек, в Адыгее - 25, указано в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

За сутки в ЮФО подтвердились 440 новых случаев заражения, всего с начала пандемии заразились 50 498 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Ростовской области - 131, в Волгоградской области их 112. В целом по России Ростовская область занимает четвертое, а Волгоградская - девятое место по темпам прироста заражений. В Краснодарском крае суточный прирост зараженных равен 88, в Калмыкии - 54, в Астраханской области - 35, в Адыгее - 20, указано на сайте Роспотребнадзора России.

По числу активных больных в ЮФО лидирует Волгоградская область с 3630 пациентами. На втором месте находится Ростовская область, где продолжают болеть 2323 человека, на третьем - Краснодарский край с 1531 активным больным. В Калмыкии болеют 1232 пациента, в Астраханской области - 698, в Адыгее - 488, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Лидером по общему числу заражений в ЮФО остается Ростовская область, где их 16 018. В Волгоградской области с начала пандемии заразились 11 411 жителей, в Краснодарском крае - 10 595, в Астраханской области - 5445, в Калмыкии - 3775, в Адыгее - 3254.

При этом по числу зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения продолжает с большим отрывом лидировать Калмыкия - там этот показатель равен 1392,3. Наилучшая ситуация на Кубани, где 186,68 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. Общий показатель по ЮФО составляет 306,68.

Согласно данным Росстата на 1 января, самый населенный регион ЮФО - Краснодарский край с 5,67 млн жителей. В Ростовской области живут 4,197 млн человек, в Волгоградской – 2,491 млн, в Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи 463 тысячи, Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".