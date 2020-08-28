Служба госбезопасности Азербайджана распространила видеообращение армянского военного

28 августа 2020, 04:29

В видеообращении, обнародованном Службой госбезопасности Азербайджана, мужчина, который представлен как задержанный армянский военный, заявил, что был направлен для совершения диверсии на боевых постах азербайджанской армии. Он сказал, что раскаивается в содеянном и "хочет служить Азербайджану". Офицер под принуждением зачитал заранее заготовленный текст, считают эксперты в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 23 августа сообщило о столкновении с диверсантами в зоне карабахского конфликта, армянский офицер был взят в плен. Гурген Алавердян не является диверсантом, он заблудился из-за неблагоприятных погодных условий, заявило Минобороны Армении. Алавердяну грозит уголовное преследование, но не исключено, что азербайджанская сторона согласится обменять его и еще трех жителей Армении на своих граждан, находящихся в Нагорном Карабахе и Армении, сочли глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов и глава организации "Военные офицеры" Тельман Абилов. 25 августа армянскому офицеру были предъявлены уголовные обвинения по целому ряду статей УК Азербайджана, в том числе в шпионаже и ведении агрессивной войны.

Азербайджан и Армения объявили о перемирии в зоне карабахского конфликта после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Пятиминутный ролик под названием "Видеообращение командира диверсионной группы армии Армении Гургена Алавердяна" был опубликован на Youtube-канале Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. На кадрах мужчина в камуфляжной форме говорит на армянском языке. Видео сопровождается субтитрами на азербайджанском языке. СГБ не прокомментировало видеоролик, представив лишь краткую справку, в которой человек на видео представлен как задержанный армянский военный. Видео, опубликованное 26 августа, к 04.20 мск 28 августа набрало 10 018 просмотров, пользователи оставили под ним 71 комментарий.

Человек, выступающий на видео, представляется как Алавердян Гурген Владимирович. Он говорит, что родился 14 августа 1989 года в городе Мартуни в Армении, служил в Вооруженных силах Армении с 2015 года и называет военные части, в том числе на территории Кельбаджарского района, который Азербайджан считает оккупированным. В военной части Кельбаджарского района он был командиром взвода в разведроте. По словам Алавердяна, в июле его группа получила задание подготовиться к "операции по совершению диверсии на боевых позициях Азербайджана в направлении Геранбойского района", "уничтожению с использованием автоматов и гранат максимально возможного числа азербайджанских солдат и взятию одного военного в плен", говорится в видеообращении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"После этого группа в течение 20 дней проходила спецподготовку, изучала местность и выжидала выгодные погодные условия. 23 августа в 02:30 диверсионная группа под моим командованием, воспользовавшись туманом, начала двигаться в сторону азербайджанских позиций в Геранбойском районе. Но, когда мы попытались подойти к посту азербайджанской армии, прозвучал сигнал тревоги. Мы поняли, что нас обнаружили и решили отступить. Членам моей группы удалось бежать. Но я из-за тумана был взят в плен", - сказано на видео.

Человек на видео также отметил, что "не хотел служить на оккупированных территориях Азербайджана, но как военнослужащий был вынужденно привлечен к этому".

"Я раскаиваюсь в содеянном. Хочу заявить, что многих военнослужащих Вооруженных сил Армении так же, как и меня, заставляют служить на [территориях, которые Азербайджан считает оккупированными]. Вопреки моим ожиданиям, после пленения я не столкнулся с бесчеловечным обращением и пытками. У меня нет жалоб на условия содержания. Я хочу остаться в Азербайджане и служить этому государству", - заявил он.

Комментариями Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и адвоката задержанного "Кавказский узел" пока не располагает.

Минобороны Армении 28 августа к 04.10 мск не прокомментировало на своем сайте видеообращение, опубликованное СГБ Азербайджана.

Армянские языковеды усомнились в авторстве признаний пленного офицера

Для лингвистического анализа необходим комплексный подход - в частности, психологический анализ речи, отмечают эксперты.

«Для лингвистического анализа недостаточно разговорной речи. Нужно изучить манеру его разговора и психологическое состояние... Одно можно сказать уверенно: пленный армянский офицер читает заранее подготовленный текст», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель факультета армянской филологии Ереванского госуниверситета Мариам Киракосян.

Алавердян говорит не от себя, а читает текст, отметил эксперт аналитического центра «Орбели» Тарон Ованнисян.

«Первое, что бросается в глаза... он [офицер] говорит не в камеру, а смотрит в сторону. При этом читает, глядя влево от себя, а когда заканчивает, переводит взгляд вправо, как бы ожидая одобрения», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Сам текст писал не носитель армянского языка, полагает эксперт. «Автор текста явно знает армянский, но учил его по книгам в университете. Плененный офицер не филолог, и не мог в быту говорить такими предложениями. Кроме того, он родом из Мартуни, и в его речи должен был проскальзывать специфичный диалект», - отметил Ованнисян.

Напомним, эскалация карабахского конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".