Похороны Владимира Ерофеева. Фото: администрации Камышинского района Волгоградской области. https://www.rakams.ru/

24 августа 2020, 12:52

Жена главы Камышинского района умерла от COVID-19 вслед за мужем

Валентина Ерофеева на 11 дней пережила своего супруга, руководителя администрации Камышинского района Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 12 августа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 67-летний глава Камышинского района Владимир Ерофеев. Он руководил местной администрацией на протяжении 15 лет.

23 августа, на 68-м году жизни, скончалась супруга Владимира Ерофеева, Валентина. Она также умерла от последствий, вызванных коронавирусом. Валентина Ерофеева и ее супруг лежали в соседних боксах реанимации волгоградской клиники, говорится в сегодняшней публикации муниципальной газеты "Уезд", размещенной также и на сайте администрации Камышинского района. 

Заразилась коронавирусом и была госпитализирована и дочь Ерофеевых. Представитель оперативного штаба отказался сегодня говорить о ее состоянии, заявив, что не имеет права распространять такую информацию, передало волгоградской издание V1.

На сегодняшний день Волгоградская область лидирует в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах по числу активных больных коронавирусом - их там 3630. Всего с начала пандемии заразились 11 411 человек, 85 из них скончались. Темпы распространения COVID-19 в области также одни из наиболее быстрых на юге России. За сутки с 23 по 24 августа коронавирус подтвердился у еще 112 жителей Волгоградской области, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". 

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Вспышка COVID-19 зафиксирована в Калачевском интернате", "Кубань стала лидером в ЮФО по количеству новых смертей от коронавируса", "Родители усомнились в эффективности профилактики COVID-19 в волгоградских детсадах".

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