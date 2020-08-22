Чиновники отрапортовали о готовности школ Дагестана к очному обучению

22 августа 2020, 05:32

Праздничные линейки 1 сентября в Дагестане не отменены, учебный год начнется в обычном формате, заявили в Роспотребнадзоре и Минобрнауки республики. В условиях пандемии высок риск заражения детей, но переходить на дистанционное образование стоит лишь в случае выявления случаев заболевания в учебном заведении, считают родители.

Как информировал "Кавказский узел", 20 августа Дагестан сравнялся со Ставропольем по числу новых смертей от COVID-19: в обоих регионах умерли по три пациента. К 21 августа общее число умерших от коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе выросло, по официальным данным, до 969, из них 478 приходились на Дагестан. Общее число случаев заражения в республике составляет 10 334, в том числе активных больных к 22 августа было 637.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, показана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Дагестане учебный год начнется 1 сентября в обычном формате, сообщил 21 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства образования и науки республики. "Праздничные линейки не отменены и пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора", - отметил он.

По его словам, во время учебного процесса за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в школах будут исключены массовые мероприятия.

"Все занятия будут проводиться в одном классе, без переходов в другие кабинеты. Уроки физкультуры запрещено проводить в спортзалах, они временно полностью перейдут на открытый воздух. На входе в здания школ будет организован замер температуры тела, в помещениях - установлены антисептики и устройства для обеззараживания воздуха", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Торжественные линейки в школах республики могут пройти с малым количеством участников и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, пояснили "Кавказскому узлу" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Дагестану.

По данным пресс-службы, школам предписано провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, термометрию и отслеживание симптоматики среди участников образовательного процесса, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук и приборы для обеззараживания воздуха.

"У меня двое детей школьного возраста. Сейчас идет всплеск заболевания коронавирусом. Боюсь отдавать детей в школу. С другой стороны, что делать: с марта они не учились. Посмотрим неделю-другую, как будет", - сказала "Кавказскому узлу" жительница Дагестана Раиса Исрапилова.

"Если будет случай болезни среди школьников, заберу ребенка домой, пусть учится дистанционно", - заявил местный житель Марат Ахмедов.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".