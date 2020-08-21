Правозащитники назвали беспределом угрозы Даудова изымать машины в Чечне

21 августа 2020, 20:36

Закон не позволяет изымать или отвозить на штрафстоянку автомобиль за отсутствие маски у водителя или пассажира, так прокомментировали угрозы спикера парламента Чечни юристы и правозащитники. Полицейские требуют надевать маску даже от водителей без пассажиров, сообщили местные жители.

"Кавказский узел" сообщил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов 19 августа потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают защитные маски, следует из опубликованного видеоролика. Пользователи Instagram и жители республики сочли неоправданным требование о конфискации имущества за нарушение масочного режима.

Еще в конце июля Рамзан Кадыров возмутился тем, что во время прогулки по Грозному не встретил людей в масках. После этого глава МВД республики Руслан Алханов потребовал от подчиненных еще строже следить за соблюдением масочного режима. При этом сам Рамзан Кадыров и его приближенные демонстративно игнорируют масочный режим, что заметно раздражает население, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Теоретически чиновникам грозит наказание за призывы изымать машины

Такая мера за отсутствие маски, как изъятие автомобиля, не соответствует российскому законодательству, указал юрист, старший партнер правозащитного проекта "Апологии протеста" Александр Передрук.

"Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, в том числе предписывающих обязательное ношение таких средств индивидуальной защиты, как маски - это административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Положения статьи 27.10 КоАП РФ устанавливают исчерпывающий перечень ситуаций, когда возможно изъятие вещей и имущества. К примеру, когда оно является оружием правонарушения. Однако в случае совершения правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1, автомобиль таковым не является. Он также не является предметом правонарушения и вряд ли имеет доказательное значение. Таким образом, изъятие автомобиля вряд ли можно признать законным с точки зрения национального права", - заключил Передрук.

Более того, изъятие автомобиля в данном случае может быть нарушением статьи 1 Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждое физическое лицо имеет право на уважение своей собственности, отметил юрист.

"Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как в интересах общества, и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Самое главное требование статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции заключается в том, что любое вмешательство публичных властей в право уважения собственности должно быть законным: положения этой статьи прямо предусматривают, что лишение имущества возможно «на условиях, предусмотренных законом». Из хорошо сложившейся практики Европейского суда по правам человека следует, что любые меры, принимаемые государством, должны характеризоваться разумной связью пропорциональности между применяемыми средствами и преследуемой целью. Это правило выражено в понятии «справедливого равновесия», которое должно быть установлено между требованиями общего интереса и необходимостью защиты фундаментальных прав лица", - пояснил Александр Передрук.

Чиновника, по призыву которого отобрали автомобиль, теоретически можно привлечь к ответственности по статье 286 УК РФ – "Превышение должностных полномочий", считает юрист. Он считает, что за отсутствие маски у водителя недопустимо и отправлять машину на штрафстоянку. "Не вижу никаких законных оснований для таких действий", - подчеркнул Александр Передрук.

Ранее власти Чечни неоднократно угрожали изъятием автомобилей за различные проступки. Любое изъятие имущества возможно только по решению суда, указала ранее юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова. Если у кого-то из жителей Чечни действительно конфискуют автомобиль, это может грозить чиновникам уголовным преследованием по статье о превышении полномочий, подчеркнула она. "За подобное, в целом, возможна уголовная ответственность", - сказала "Кавказскому узлу" Марина Агальцова. Конфискация имущества без решения суда – основание для возбуждения дела о превышении полномочий, указал московский адвокат Евгений Черноусов.

Угрозы Даудова реальны, считает глава Ассамблеи народов Кавказа

Даже если машины действительно будут отбирать, чеченские чиновники не понесут за это никакого наказания, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Сразу возникает вопрос, по какому закону власти могут отобрать машину за отсутствие маски. Это беспредел. Но за это чиновников не накажут. Власти Чечни каждый раз демонстрируют свою силу. Почему-то они хотят, чтобы жители Чечни были напуганы", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, угрозы изъятием автомобилей реальны. "Если вдруг такой приказ будет спущен, то полицейские сразу же начнут отбирать машины и показывать руководству, как хорошо они работают. Вот это угроза для водителей. Но это также угроза для власти. Такие действия вызывают только отвращение у жителей и ненависть к власти", - отметил Кутаев.

Он уверен, что в этом случае жителям Чечни не удастся отстоять свои права. "В этом плане Чечня – независимая республика. Здесь все силовики работают, как хотят, не оглядываясь на федеральные вышестоящие органы. Поэтом жители республики не могут вслух говорить о проблемах и добиться наказания за вот такие противозаконные призывы отбирать частную собственность", - заявил президент Ассамблеи народов Кавказа

Правозащитник указал на формальные поводы для изъятия машины

Высокопоставленным чиновникам в Чечне ничего не грозит и за призывы отбирать частную собственность, считает руководитель программ поддержки политзаключенных Правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис. "Конечно же, их не ждут последствия за такой призыв. Но я думаю, что и отбирать в Чечне ничего не будут из-за того, что люди без маски. Нет никаких законных методов отбирать у жителей республики автомобили. Также невозможно внести в нормативную базу что-то, что позволит это сделать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Давидис.

При этом он указал, что у силовиков есть возможность обосновать изъятие машины. "Если будет спущен такой указ, то у водителей могут отбирать машины, но не из-за отсутствия маски, а по другим формальным причинам. Например, скажут, что машина якобы в угоне, и надо провести проверку. Или скажут, что на ней кого-то сбили. И в этом случае они могут - не навсегда, но на долгий срок - изъять машину. Вот эта угроза для водителей может существовать. Но я все-таки думаю, что Даудов сделал такое заявление, чтобы только запугать водителей, отбирать у них машины они не будут. Если же у кого-то отнимут машину за отсутствие маски, то у большинства людей будет прекрасная возможность обращаться в суды, вернуть собственность и попробовать наказать чиновников»" - отметил он.

Давидис, считает важным говорить о противоречии подобных призывов закону, чтобы призвать чиновников к ответственности. "Любая власть в первую очередь связана законами. Даже в большей степени, чем граждане. К ней предъявляется более высокая планка требований. Когда власть призывает к нарушению закона, это вообще нарушает правовую конструкцию государства. И когда такое случается, на это надо обращать большое внимание и требовать наказания чиновников. Понятно, что это невозможно в Чечне, но в любом случае, когда это становится объектом внимания федеральных СМИ, даже они начинают оправдываться и говорить, что их не так поняли", - подчеркнул правозащитник.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Силовики штрафуют водителей за отсутствие масок

После заявления Магомеда Даудова полиция начала проверять, надеты ли маски у водителей и пассажиров, сообщили жители Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

"Прежде полиция не обращала особого внимания на наличие или отсутствие масок у водителей и пассажиров. Автобусы, маршрутки и такси одно время проверяли, но к водителям частных машин претензий особых не возникало. Но вот теперь, похоже, очередь и до нас дошла. На трассе 20 августа остановили. Гаишник придрался к тому, что в салоне жена и дети без масок были, хотя у меня самого она была. Предупредил, что могут вообще машину отобрать, если даже пассажир будет без маски. Теперь постоянно в бардачке держу пару масок на всякий случай - кому охота, чтобы машину на штрафстоянку забрали", - сказал автовладелец Иса.

О том же рассказал грозненец Салам. "Пока не слышал, чтобы у кого-то машину забрали за отсутствие маски, но ГАИ и ДПС на это обращают внимание. Прежде тоже могли сделать замечание, если едешь за рулем без маски, а теперь требуют, чтобы и пассажир, даже если он на заднем сиденье находится, тоже обязательно надевал маску. Накануне возвращался из села домой. На посту остановили, полицейский заглянул, спросил, у всех ли есть маски. Хорошо, что перед постом мы на всякий случай их все надели. На днях моего друга оштрафовали за отсутствие маски на 15 тысяч [рублей], хотя он был в машине один", - указал местный житель.

По словам другого жителя Чечни, Висхана, у него пока не возникало серьезных проблем с полицией из-за масочного режима. "С момента, как было объявлено о введении масочного режима, я постоянно держу в машине маску для себя и еще пару штук про запас. Моя всегда висит на внутреннем зеркале, так что если вижу на трассе ГИБДД или ДПС, тут же ее надеваю. С 19 августа полиция проверяет наличие масок, но ограничиваются в основном предупреждениями, если кто в салоне без маски. Чтобы проблем не возникало, надо просто держать в машине несколько масок для себя и пассажиров. Многие, как я вижу, это уже сделали", - отметил Висхан.

Сосед автовладельца Вахида работает в ГИБДД. "Он предупредил, что надо постоянно маску иметь, даже если я один в машине буду ехать. В лучшем случае, как он говорит, могут сделать внушение и отпустить, а в худшем – либо штраф тысяч на 30 выписать, либо вообще машину на штрафстоянку забрать", - рассказал Вахид.

Как утверждает сотрудник республиканских правоохранительных органов Асланбек, каких-либо письменных или устных указаний относительно изъятия автотранспорта за отсутствие масок не было.

"Таких распоряжений или указаний не видел и не получал. Вообще, я стараюсь по возможности не создавать людям проблем, ограничиваюсь предупреждениями. Во время крупных рейдов обычно всяких нарушителей отлавливают, штрафуют или машины отгоняют на штрафстоянку, а в повседневной работе упор больше на разъяснительную работу делаем. Людей можно понять - этот карантин так или иначе коснулся всех, все взвинчены, раздражены, недовольны. Я это знаю, поскольку каждый день с этим сталкиваюсь", - сказал сотрудник республиканского МВД, Юсуп.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".