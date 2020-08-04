Врачи больницы в Каменск-Шахтинском заявили о нехватке персонала на фоне пандемии

04 августа 2020, 14:20

Сотрудники горбольницы Каменск-Шахтинского, требующие увольнения нового главврача, написали заявления на увольнение из-за существенного уменьшения оплаты, несмотря на обещанные Владимиром Путиным доплаты за лечение больных с коронавирусом. Главврач пообещал, что "премиальные вернутся". Посетители больницы указали на большие очереди.

Как писал "Кавказский узел", в мае авторы коллективного обращения пожаловались, что фельдшеры и водители станции скорой медпомощи горбольницы Каменск-Шахтинского не получили обещанных надбавок к зарплате за работу во время эпидемии. В результате несколько медработников добились обещанных выплат.

Ростовская область значительно превосходит другие регионы Южного федерального округа по числу зараженных коронавирусом с начала пандемии - к сегодняшнему дню их 13464, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". При этом в регион стабильно лидирует в ЮФО по приросту зараженных, только за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 129 человек. С 27 июля Ростовская область лидирует в федеральном округе и по суточному приросту смертей от COVID-19. За минувшие сутки скончались четыре жителя области. Все с начала пандемии умерли 240 человек, что также значительно превосходит показатели в соседних с Ростовской областью регионах.

Кадровый кризис приведет к тому, что лечить пациентов в Каменской ЦГБ будет некому, заявил заведующий хирургическим отделением Георгий Медведев корреспонденту "Кавказского узла". "В хирургии на 10 ставок шесть врачей, а в сентябре мы можем потерять еще двух специалистов. Оставшимися силами оказывать адекватно помощь населению мы уже не сможем. До сентября люди решили работать, но если ситуация не решится, то они уйдут. Собственно, мы все написали заявления на расчет, но пока ждем, что будет дальше. Если ничего не изменится, то мы вынуждены будем уйти", - подчеркнул заведующий хирургическим отделением.

По его словам, наиболее серьезные проблемы с кадрами возникли в отделении реанимации и анестезиологии. "Там уже сегодня с 16 часов некому работать. Это парализация всей больницы. Если в больницу поступит больной, которому нужен анестезиолог, то его придется куда-то везти. А если авария и несколько пострадавших, которым нужна будет срочная помощь, то что делать?" - указал хирург.

Он добавил, что хирурги отказались дежурить в те дни, когда нет анестезиолога. "У нас сейчас нет даже терапевтического отделения - пациентов кидают из одного места в другое, никак не могут для терапии найти пристанище. Но там и врачей нет, все уволились, осталась одна заведующая", - посетовал Медведев.

С приходом нового главврача сотрудники Каменской горбольницы начали массово увольняться "в связи с создавшейся обстановкой, нездоровой морально-психологически, нездоровой кадровой [политикой], нездоровой материально", заявили врачи в видеообращении, опубликованном 30 июля в паблике местной газеты "Пик" в соцсети "ВКонтакте". "Зарплаты врачей COVID-госпиталя, не говоря уже о медсестрах, упали за этот период где-то в два раза и будут уменьшаться, по заявлениям нашей администрации", - говорит на видео заведующий хирургическим отделением Георгий Медведев "Кадровый коллапс в Каменской ЦГБ". К 14.00 мск 4 августа это видео собрало 49,6 тысячи просмотров и 37 комментариев.

К дефициту сотрудников привели не только увольнения, связанные с резким падением зарплат, но и перевод части персонала в госпиталь для лечения больных с коронавирусом, указал Медведев. "Туда были забраны специалисты среднего, высшего звена. Оставшимся на месте пришлось работать за двоих, за троих. При этом им платили МРОТ (минимальный размер оплаты труда. - Прим. "Кавказского узла") - так сказать, гарантированную зарплату. И поэтому это сподвигло на массовый уход медсестер прежде всего. У врачей есть и другие проблемы. Это и непредоставление жилья молодым специалистам, да и вообще всем специалистам, которые сюда приезжают", - рассказал Медведев.

Георгий Медведев пояснил, что сотрудники больницы требуют увольнения главного врача. "Он пришел к нам из Ростова в феврале этого года. Его цель - открыть в городе сосудистый центр, что само по себе дело неплохое. Но сосудистый центр не открыт, сроки перенесли на осень", - посетовал врач. По мнению Георгия Медведева, больнице нужен главврач из числа жителей Каменск-Шахтинского, который хорошо разбирается в местных проблемах.

Среди тех, кто готов уволиться - молодой хирург Шавинов. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Каменской больнице работает с сентября 2016 года.

"Я написал заявление на расчет, согласился подождать до сентября и если ничего не поменяется, то отсюда уйду. Зарплаты низкие - 15 тысяч, жилье не предоставили. Работы много в связи с коронавирусом, нагрузки стало больше, работаешь на несколько ставок - приходилось дежурить ночью, и оставаться работать днем. В апреле и мае вообще не знал, что такое выходные дни. Часто вызывали в красную зону, для оказания помощи ковидным больным. За апрель и май получил по пять с небольшим тысяч рублей [надбавок], никаких 80 тысяч мне не заплатили, как обещал всем Путин. Это (обещание) игнорируются, платят по часам", - посетовал врач.

Он отметил, что неоднократно обращался в министерство здравоохранения области. "Мне объяснили, что я не включен в список сотрудников ковидного госпиталя, поэтому мне эти выплаты не положены. Это, конечно, упущение- я ведь туда хожу оказывать помощь, я рискую. Организовано должно быть так, что все специалисты должны быть включены в COVID-госпиталь. Ведь у кого-то могут заболеть почки или сердце, подняться давление", - рассказал хирург.

На главной странице "Кавказского узла" регулярно обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ситуация с кадрами в реанимации катастрофическая, заявил корреспонденту "Кавказского узла" анестезиологАлександр Шишкалов. "Наш заведующий ушел на больничный, сотрудников очень мало. Сейчас в реанимации находятся четыре человека - если кого-то еще привезут, то оказать помощь будет некому. Не хватает и медсестер, зарплаты маленькие, никто не хочет к нам идти. Каждый месяц подаем заявку, говорим, что не хватает людей, но такая ситуация сохраняется уже год", - пожаловался врач.

Не хватает персонала и в ЛОР-отделении, сообщил заведующий отделением Вячеслав Багинский корреспонденту "Кавказского узла". "Кто-то ушел в ковидный госпиталь, кто-то уволился. В данное время не хватает трех медицинских сестер. Врачи вынуждены совмещать работу. Допустим, старшая медсестра работает и старшей, и в процедурном. Если хотя бы еще один человек у меня уйдет, то работа встанет - оставшиеся просто не будут успевать. Медсестры, которые отработали 20 лет, получают зарплату 20 тысяч, а молодые, у кого стаж до пяти лет, - 14-16 тысяч с учетом подработок. Конечно, это очень мало и люди вынуждены подрабатывать еще в частных клиниках. За себя могу сказать, что за полгода я заработал 170 тысяч - это с учетом доплат за COVID-больных. В красной зоне бываю часто, делаю операции тяжелобольным. За один заход мне платят 1000 рублей и в месяц получаю доплату примерно 5 тысяч, хотя президент обещал всем по 80 тысяч, независимо от времени, которые ты там провёл. Мы сделали порядка 20 операций, и обидно за такое отношение к нам", - посетовал Багинский.

О маленьких зарплатах и нехватке персонала корреспонденту "Кавказского узла" рассказали также на станции скорой помощи. "Все началось в 2016 году, когда нам "порезали" ночные доплаты. Если раньше были ночные 100%, то сейчас - 50%. Раньше также получали 80% "колесных", это нам доплачивали то, что мы работаем на скорой, выездной стаж, а также дополнительных 30%, если отработал пять лет. Сейчас мы перестали получать стимулирующие выплаты, то есть премии, за счет того, что у нас нет плановых больных в связи с ковидной инфекцией. Наше отделение работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Люди приходят и уходят, потому что денег не хватает. Врачи после суток дежурства заступают в ночь, потому что людей не хватает", - рассказала старший фельдшер Лариса Васюкова.

Главврач не считает ситуацию критической

Главный врач Александр Крамаренко сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что из-за жалоб врачей его вызвали к следователю. По его словам, в больнице идут проверки.

"Минздрав, прокуратура со следственным комитетом проверяют. Пока нарушений по выплатам зафиксировано у нас не было. Действительно, снижение зарплаты произошло. Из-за того, что несколько месяцев не выплачивались премии. Это связано с тем, что больница не работала у нас на полную мощность. Мы не оказывали плановую помощь и основные отделения - хирургическое, кардиологическое, ЛОР-отделение - они в полном объеме не работали. Естественно, шло снижение заработной платы, стимулирующие не начислялись. Появились, конечно, дополнительные расходы по работе COVID-госпиталя. Местные жители и сотрудники помнят какое было инфекционное отделение, на сегодняшний момент и ремонт произведен и оборудование закуплено почти в полном объеме", - пояснил Крамаренко.

Он пообещал, что "премиальные вернутся". "(На 3 августа) у меня нет не одного заявления на расчет. За полгода уволилось девять врачей - кто-то по инвалидности, кто-то на пенсию ушел, кто-то по собственному желанию, кто-то сменил место жительства. За это же время было принято 12 человек и еще трое сейчас оформляются", - заверил Крамаренко.

Он считает заявления об острой нехватке кадров в реанимации преувеличенными. "Однако проблема с кадрами, действительно, у нас есть, и мы стараемся ее решать", - добавил он. Главврач также утверждает, что все специалисты, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, получают надбавки.

"Проблемы в Каменской больнице существовали давно - в 2019 году сменилось три человека, исполняющие обязанности главного врача. Когда я пришел сюда на работу, то столкнулся с тяжелой ситуацией,. Несмотря на это, получили поддержку от минздрава области, начали восстанавливать больницу”, - сказал главврач.

Пациенты недовольны работой больницы

Посетители поликлиники рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что им приходится занимать очередь с пяти часов утра. "К некоторым докторам дают пять талонов, больше людей не принимают. Меня к специалисту, который мне нужен, записали на сентябрь", - пожаловалась жительница Каменск-Шахтинского Татьяна Егорова.

"Чтобы обойти всех врачей, которые мне нужны, сдать все анализы, мне неделю приходится ходить", - заявила, в свою очередь, местная жительница Наталья.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".