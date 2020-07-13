13 июля 2020, 15:48

Следком заподозрил ростовского чиновника в коррупции

Бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян знал, что на территории района работают десятки нелегальных торговых точек, но давал указания сотрудникам не принимать мер, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", Артур Григорян заподозрен в причинении городской администрации ущерба на 14 миллионов рублей, 11 июля он был задержан.

Началось расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, сообщило сегодня Следственное управление СК РФ по Ростовской области.

Максимальный срок наказания по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса РФ составляет до четырех лет заключения.

Как пояснила официальный представитель регионального Следкома Галина Гагалаева, статья относится к разряду коррупционных, сообщил сегодня 1Rnd.ru

По версии следствия, Григорян знал, что на территории Первомайского района без разрешения работают не менее 86 нестационарных торговых точек, которые не платят налоги, однако давал своим сотрудникам указания не принимать никаких мер.  "Действия подозреваемого повлекли причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды", - говорится в сообщении на сайте Следкома, не уточнившего размер ущерба. 

20 января Артур Григорян был по собственному желанию освобожден от должности главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, говорится в публикации от 21 января на сайте городской администрации. Комментариев относительно уголовного преследования Григоряна на этом сайте по состоянию на 15.20 мск 13 июля не появилось. 

Согласно декларации о доходах, в 2018 году чиновник заработал 1,5 миллиона рублей. Ему принадлежит мотоцикл Harley-Davidson VRSCF, а в пользовании находится дом площадью 264 кв. м и земельный участок в 286 кв. м, сообщил сегодня РБК.

Примечание:

"Обманутые дольщики отказались от претензий к главному архитектору Ростова-на-Дону", "Пристав в Ростове-на-Дону получила условный срок за помощь в хищении более 17 миллионов рублей", "Чиновник в Ростовской области обвинен в хищении 9 миллионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 июля 2020, 17:15

  • Число умерших от COVID-19 в Азербайджане выросло до 313

    Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Азербайджане превысило 24,5 тысячи, а число смертей достигло 313. Суточный прирост числа вылечившихся от коронавируса сегодня превысил аналогичный показатель по заразившимся.

13 июля 2020, 16:15

13 июля 2020, 15:09

  • Елена Хахалева лишена статуса судьи

    Коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву за многочисленные прогулы. Доводы адвоката Хахалевой, получившей известность после сообщений о многомиллионных затратах на свадьбу дочери, коллегия сочла неубедительными.

13 июля 2020, 14:46

13 июля 2020, 13:49

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи