Следком заподозрил ростовского чиновника в коррупции

13 июля 2020, 15:48

Бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян знал, что на территории района работают десятки нелегальных торговых точек, но давал указания сотрудникам не принимать мер, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", Артур Григорян заподозрен в причинении городской администрации ущерба на 14 миллионов рублей, 11 июля он был задержан.

Началось расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, сообщило сегодня Следственное управление СК РФ по Ростовской области.

Максимальный срок наказания по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса РФ составляет до четырех лет заключения.

Как пояснила официальный представитель регионального Следкома Галина Гагалаева, статья относится к разряду коррупционных, сообщил сегодня 1Rnd.ru

По версии следствия, Григорян знал, что на территории Первомайского района без разрешения работают не менее 86 нестационарных торговых точек, которые не платят налоги, однако давал своим сотрудникам указания не принимать никаких мер. "Действия подозреваемого повлекли причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды", - говорится в сообщении на сайте Следкома, не уточнившего размер ущерба.

20 января Артур Григорян был по собственному желанию освобожден от должности главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, говорится в публикации от 21 января на сайте городской администрации. Комментариев относительно уголовного преследования Григоряна на этом сайте по состоянию на 15.20 мск 13 июля не появилось.

Согласно декларации о доходах, в 2018 году чиновник заработал 1,5 миллиона рублей. Ему принадлежит мотоцикл Harley-Davidson VRSCF, а в пользовании находится дом площадью 264 кв. м и земельный участок в 286 кв. м, сообщил сегодня РБК.