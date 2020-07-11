Ростовский чиновник задержан по делу о незаконной торговле

11 июля 2020, 11:32

Бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону заподозрен в причинении городской администрации ущерба на 14 миллионов рублей, сообщили источники.

По данным источника, Артур Григорян задержан по делу о превышении полномочий. Он уточнил, что Григорян заподозрен в бездействии относительно сноса объектов незаконной торговли. "Ущерб городской администрации составил около 14 млн рублей", - привел сегодня слова источника "Интерфакс". По ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Григоряну грозит до четырех лет заключения.

Telegram-канал "Выстрел в голову" распространил сегодня видео задержания Артура Григоряна. На видео Григорян сам открывает сотрудникам ОМОН ворота своего домовладения и проводит их в дом. В доме Григоряна прошел обыск, говорится в публикации.

Ранее, 20 января, Артур Григорян был по собственному желанию освобожден от должности главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, говорится в публикации от 21 января на сайте городской администрации. Комментариев относительно уголовного преследования Григоряна на этом сайте по состоянию на 11.30 мск 11 июля не появилось.

На сайтах Управления МВД по Ростовской области и регионального главка Следкома к 11.30 мск 11 июля не появилось информации о задержании Артура Григоряна.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня по делу о превышении полномочий и халатности был оправдан главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин.