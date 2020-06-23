Оппозиция Армении раскритиковала поправки в Конституцию

23 июня 2020, 07:37

Национальное собрание Армении приняло поправки в Конституцию, которые предполагают прекращение полномочий судей Конституционного суда. Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня армянские депутаты одобрили законодательную поправку, наделяющую парламент правом отменить референдум в случае введения военного или чрезвычайного положения. По мнению политологов, закон был принят исключительно для того, чтобы отменить референдум о доверии судьям Конституционного суда, который был первоначально инициирован правящей партией.

6 февраля депутаты правящей партии Армении проголосовали против собственной инициативы о прекращении полномочий судей Конституционного суда, чтобы воспользоваться правом провести референдум по этому вопросу. Премьер-министр Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить полномочия. Референдум был назначен на 5 апреля. Однако после того как 16 марта правительство ввело в стране режим чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса, референдум был отложен.

Парламент Армении на внеочередном заседании 22 июня во втором и окончательном чтении принял поправки в Конституцию, которые предполагают прекращение полномочий судей Конституционного суда, пребывающих на должности суммарно 12 лет, и выборы нового председателя.

Согласно проекту, представленному депутатом от правящей фракции “Мой шаг” Ваагном Овакимяном, полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна будут прекращены сразу после вступления закона в силу. Судьи, которые суммарно находятся на должности менее 12 лет, будут оставаться таковыми до истечения установленного срока.

Нового председателя Конституционного суда сроком на шесть лет изберут после полного укомплектования судейского состава, а новых судей должны избрать в течение двух месяцев. Любой из новоизбранных судей, по словам Овакимяна, также может стать председателем КС.

Таким образом полномочия будут прекращены у трех судей КС, тогда как председатель суда Грайр Товмасян покинет свой пост, но останется членом Конституционного суда.

“Эти изменения во имя республики Армения, во имя легитимной, доверительной судебной системы”, - заявил Ваагн Овакимян, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла", на заседании НС, которое транслировалось в прямом эфире на парламентском канале Youtube.

За законопроект проголосовали все 88 депутатов “Моего шага” и один независимый депутат Арман Бабаджанян, против не проголосовал никто. Представители фракций “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” бойкотировали заседание.

Согласно регламенту, принятый законопроект Национальное собрание должно отправить в Конституционный суд на проверку соответствия Конституции. Однако ввиду того, что этот проект непосредственно касается Конституционного суда, депутаты проголосовали против его отправки на проверку.

Также на заседании были внесены изменения в закон "О регламенте Национального Собрания”, согласно которым изменения в Конституцию страны отныне могут не направляться президенту на подпись. Закон вступит в силу с момента его публикации.

Венецианская комиссия одобрила поправки

Руководитель правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц в своем выступлении отметила, что принятые изменения в Конституцию страны являются промежуточным решением, но возможны и глубинные изменения Конституции. При этом она отметила, что является сторонником того, чтобы изменения в Конституцию вносились путем референдума, однако ситуация с пандемией не позволяет реализовать поправки таким методом.

Макунц отметила, что депутаты советовались с международными коллегами и вынесли законопроект на голосование только после того, как пришли к единому мнению с ними.

13 мая власти Армении сообщили, что направили в Венецианскую комиссию три правовых вопроса: относительно реализации новой модели Конституционного суда, предусмотренной конституционными поправками 2015 года, но не реализованной; по поводу уточнения рамок предварительного рассмотрения конституционных изменений Конституционным судом и срока его рассмотрения, а также по поводу возможности отмены парламентом ранее назначенного референдума, проведение которого было приостановлено в связи с введением ЧП в стране из-за коронавируса. По мнению политологов, заключение Венецианской комиссии станет решающим фактором для преодоления конституционного кризиса.

Венецианская комиссия положительно отреагировала на предложения властей Армении. Комиссия считает, что новая модель КС соответствует европейским стандартам, а цель властей внести поправки в Конституцию не является изменением модели КС, также нет цели, чтобы политическое большинство контролировало процесс назначения судей, говорится в сообщении Минюста Армении.

Оппозиция раскритиковала поправки

Руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян раскритиковал стремление правящей силы принять поправки в Конституцию “как можно скорее”.

На прошедшем мини-брифинге в парламенте Марукян отметил, что их фракция не примет участия в голосовании, поскольку считает, что для такого серьезного вопроса, как изменения Конституции, нужны месяцы для обсуждений. "А тут приходишь на работу и тебе заявляют, что через три часа будут менять Конституцию", - заявил Марукян.

О бойкоте заседания также заявила "Процветающая Армения". В комментарии журналистам депутат фракции Микаэл Мелкумян заявил, что "таким образом правящая сила ведет страну в тупик, в итоге у нас будет марионеточный Конституционный суд".

После принятия законопроекта партия распространила сообщение о том, что намерена обратиться в Конституционный суд для того, чтобы выяснить, соответствуют ли принятые поправки Основному закону. Партия считает, что "Мой шаг", приняв законопроект, нарушил "как минимум две статьи Конституции: порядок обсуждения и принятия конституционных поправок, а также порядок обращения в КС".

В заявлении партия сообщила, что инициирует сбор подписей, и в случае, если наберется одна пятая подписей парламентариев, законопроект будет направлен на рассмотрение Конституционного суда.

В Национальном Собрании Армении 132 депутата, и для обращения в КС нужны подписи 1/5 или 27 депутатов. У самой ППА 25 депутатов. Партия планирует получить как минимум еще две подписи от «Просвещенной Армении».

Руководитель фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на своей странице в Facebook отметил, что депутаты не вправе обжаловать закон в Конституционном суде. По его словам, в Конституционный суд депутаты могут обратиться в случаях, установленных пунктами 1, 4 и 6 статьи 168 Конституции Армении. «Между тем случаи, установленные этими пунктами, не включают право депутатов обратиться в КС по вопросу соответствия проекта конституционных изменений», - отметил Марукян. При этом он отметил, что обсуждает с депутатами "Процветающей Армении" возможные пути выхода из ситуации.

Эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян считает, что в сложившейся ситуации положение «Просвещенной Армении» очень тяжелое. По его мнению, если «Просвещенная Армения» присоединится к "Процветающей Армении" и обратится в Конституционный суд, правящая сила заявит, что они поддерживают прежние власти и действуют в их интересах. А если не присоединятся к сбору подписей, то их обвинят в том, что они «карманная оппозиция» или «придаток власти».

«Но правящая сила, приняв поправки в Конституцию, поставила в неудобное положение не только «Просвещенную Армению», но и саму себя, поскольку в будущем, после смены власти они могут иметь проблемы с законом», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Варданян.