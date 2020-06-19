Найдены тела утонувших в Карачаево-Черкесии детей

19 июня 2020, 20:45

Тела брата и сестры из Хабезского района Карачаево-Черкесии обнаружены в реке на расстоянии 1,5 км от дома. Следком ведет расследование по делу об убийстве.

Как писал "Кавказский узел", о пропаже двоих детей, которые ушли в сторону реки Большой Зеленчук, 16 июня заявила мать.

На реке Большой Зеленчук 16 июня пропали шестилетний мальчик и его 11-летняя сестра. "Примерно в 12.00 малолетний мальчик и его сестра с разрешения своей матери ушли с животноводческой фермы, расположенной в 3 километрах в северном направлении от аула Бесленей Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики", - сообщил Следком 17 июня.

Участники поисковой операции обнаружили тела двух пропавших детей, сообщило сегодня МЧС по Карачаево-Черкесии. Тела погибших находились в нескольких километрах от предполагаемого места происшествия, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 100 метрах от реки следователи обнаружили вещи детей — игрушки, одеяло и безрукавку, сообщило управление СК РФ по Карачаево-Черкесии 17 июня. Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Расследование обстоятельств исчезновения детей находится под контролем СК РФ, в Карачаево-Черкесию направлены следователи-криминалисты, сообщил сегодня ТАСС.

После трехдневных поисков "в правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести шестилетнего мальчика и 11-летней девочки, которые 16 июня 2020 года ушли из дома на окраине аула Бесленей", сообщил сегодня Следком. "При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Причину смерти установят судмедэксперты.

Тела детей найдены примерно в 1,5 километра от дома, заявил сегодня и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Виталий Илющенко. "Тела находились в воде ориентировочно двое суток", — приводит его слова "Интерфакс".

В поисках детей принимали участие более 570 спасателей и представителей силовых ведомств, а также 165 волонтеров, сообщило сегодня МЧС по Карачаево-Черкесии. Следком уточнил, что к поискам пропавших детей присоединились жители всех районов республики, а также Ставропольского, Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

"Кавказский узел" информировал, что с 11 июня в Чечне велись поиски детей, пропавших во время купания в Тереке. Тело одного из мальчиков было обнаружено спустя два дня в 11,5 километра от места происшествия, тело второго ребенка нашли 17 июня в семи километрах.