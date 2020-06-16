Двое детей пропали в Карачаево-Черкесии

16 июня 2020, 22:19

Сотрудники экстренных служб вышли на поиск двух детей, которые ушли купаться на реку Большой Зеленчук и не вернулись.

Сообщение об исчезновении детей в трех километрах от аула Бесленей в Хабезском районе поступило спасателям сегодня в 15:05 мск.

По предварительной информации, дети шести и 13 лет около 12:00 мск ушли купаться на реку Большой Зеленчук и не вернулись домой, сообщило Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии на своем сайте. На поиски детей вышли 85 человек, среди которых 70 полицейских, а также пожарные и спасатели, отмечает ведомство.

О пропаже детей заявила их мать, она рассказала, что у детей при себе был мобильный телефон, однако в настоящее время он отключен, информировал со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Казима Байбанова "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также писал, что пропавший в августе 2018 года подросток из села Элькуш был найден мертвым спустя месяц. Следственные органы Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по статье об убийстве.