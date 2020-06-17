Тело второго утонувшего в Тереке мальчика нашли в Чечне

17 июня 2020, 17:48

Спасатели нашли тело погибшего ребенка в семи километрах от места происшествия. Поиски велись с 11 июня, в них приняли участие свыше 400 сотрудников МЧС, силовых ведомств и волонтеров.

Как писал "Кавказский узел", двое мальчиков 10 и 11 лет пропали днем 11 июня на окраине станицы Калиновской Наурского района, купаясь в Тереке. Спасатели начали поиски детей, обследуя как течение реки, так и береговую линию в радиусе нескольких километров. 13 июня было обнаружено тело первого погибшего, течением его унесло на 11,5 километра от места происшествия.

Спасатели МЧС России обнаружили сегодня тело второго погибшего ребенка, поиски которого на реке Терек продолжались с 11 июня, сообщило управление МЧС РФ по Чечне.

Погибший мальчик найден в семи километрах от места происшествия. Спасатели извлекли его из воды и передали родственникам. В поисках, которые не прекращались даже ночью, принимали участие 415 человек – сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, а также волонтеры, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также информировал, что с 16 июня ведутся поиски двух детей, которые ушли купаться на реку Большой Зеленчук в трех километрах от аула Бесленей в Хабезском районе Карачаево-Черкесии и не вернулись. Об исчезновении детей заявила их мать.