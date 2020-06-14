Тело пропавшего мальчика найдено в Чечне

14 июня 2020, 10:16

Спасатели обнаружили в Тереке тело одного из двух мальчиков, которых унесло течением во время купания, и передали его родным.

Как писал "Кавказский узел", двое мальчиков 10 и 11 лет пропали днем 11 июня на окраине станицы Калиновской Наурского района, купаясь в Тереке. Спасатели начали поиски детей, обследуя как течение реки, так и береговую линию в радиусе нескольких километров. 13 июня поискам двух мальчиков подключились сто сотрудников Росгвардии.

Сотрудники МЧС увидели в реке тело мальчика с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту в селе Левобережное, сообщила сегодня со ссылкой на Главное управление МЧС по республике "Чечня сегодня".

«Тело одного из двух ребят, пропавших днем 11 июня на реке Терек в Наурском районе, найдено вчера (13 июня) вечером. Его прибило к ограждению моста в селе Левобережное. Это примерно в 11 с половиной километрах от того места, откуда мальчиков унесло течением», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

По его словам, тело уже передано родным для захоронения. Поиски второго пропавшего ребенка продолжаются, отметил спасатель.

"Одного ребенка нашли вчера (13 июня) ближе к вечеру. Родственники ездили на опознание», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Наурского район Ваха.

«Поиски второго ведутся и днем и ночью. Очень много добровольцев из разных сел участвуют в поисках», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Хасан.

На сайте Главного управления МЧС по Чечне информации о найденном теле одного из пропавших мальчиков по состоянию на 9.50 мск сегодня нет.