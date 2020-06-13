Врачи в Карачаево-Черкесии остаются без помощи при заболевании COVID-19

13 июня 2020, 01:32

Заболевшие COVID-19 медработники в Карачаево-Черкесии вынуждены добиваться внимания коллег и проведения обследования, лечение обходится дорого, а лекарства приходится покупать за свой счет.

Как писал "Кавказский узел", жители Малокарачаевского района пожаловались Владимиру Путину на крах медицины. Госпитали для больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии переполнены больными, медработников в учреждениях не хватает, сообщили врачи. Медработники региона призвали федеральный центр организовать в республике военно-полевые госпитали по дагестанскому сценарию. 10 июня уроженка Карачаево-Черкесии Евгения Некрасова опубликовала видеообращение с просьбой оказать медпомощь ее заболевшим родным в Черкесске. По словам девушки, трое членов ее семьи уже умерли. Пользователи Instagram раскритиковали республиканские и федеральные власти за бездействие в условиях эпидемии.

К 12 июня в Карачаево-Черкесии официально зарегистрировано 1969 случаев коронавирусной инфекции и 9 летальных исходов, следует из данных правительственного сайта "Стопкоронавирус.РФ". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пациенты с недомоганием не могут попасть на прием к врачу или вызвать его на дом, анализ на коронавирус сдать сложно, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» педиатр Елена Хубиева. По словам врача, 21 мая у нее самой поднялась температура, через два дня исчезло обоняние. "24 мая сделала компьютерную томографию, она показала пневмонию. Я была уверена, что это коронавирус. Понимая, что могу быть заразной для других, я просила участковую, чтобы ко мне домой пришли и взяли тест. Она ответила, что никто ко мне не придет", - сказала Хубиева.

Она также рассказала, что следом заболела ее дочка-инвалид с ДЦП - у нее поднялась температура до 39. По словам врача, 26 мая она пошла сдавать мазок, там оказалась очередь. "Тесты закончились, я не сдала (анализ). Я попросила сделать мне ЭКГ - у меня было направление... сделали, также взяли кровь, в лабораторию отнесли, сделали анализы», - сказала Хубиева. При этом в лаборатории не исследовали кровь на показатели, которые важны при коронавирусе для правильного назначения лечения, сказала она.

По ее словам, в очереди на тестирование врач измерял у пациентов сатурацию (количество кислорода в крови, - прим. "Кавказского узла"), и у кого показатели были хорошие, тесты не проводил, отправлял домой. "Например, у моей дочки и у меня не было критической сатурации", - сказала она. Врач считает, что нельзя проводить отбор пациентов на тестирование по сатурации, так как в результате будут искажены данные по заболеваемости коронавирусом. "Цель (такого отбора) одна - сокрыть истинную заболеваемость и смертность, считает она.

Хубиева рассказала, что как медработник смогла добиться, чтобы к ней приехала медсестра с тестами домой. По словам врача, два дня никто не сообщал ей результаты анализов, а 31 мая выяснилось, что тесты положительные. "Еще через неделю мне позвонили из Роспотребнадзора в Черкесске, уточнили мои данные... 8 июня прислали мне уведомление, что на нас накладывается карантин, и спросили про контактных. К тому моменту прошло уже две недели», - отметила она.

Медработник рассказала, что 11 июня позвонила и попросила взять у нее и дочери повторный тест. Мазок взяли, а кровь на анализы - нет, объяснив что нет для этого медсестры, сказала Хубиева.

Она рассказала, что врачам не хватает средств защиты. "Моя участковая (врач) 1 июня пришла, послушала нас... знала, что тест положительный, но была одета в простой халат, маску одноразовую, чепчик, пластиковый щиток перед лицом был и перчатки. Никаких комбинезонов (не было)», - рассказала Хубиева. Она считает, что если бы у участковой была спецодежда, она бы ее надела, "просто у них (врачей) ее нет. По словам Хубиевой, все медицинские препараты для лечения коронавируса она покупала за свой счет - на собственное лечение она потратила 20 тысяч рублей, а на лечение дочери-инвалида - четре тысячи рублей.

Врач также рассказала, что в местных аптеках ей удалось найти не все нужные лекарства. "Я со Ставрополя заказывала, мне коллеги помогали, я была не в состоянии даже выйти... В своем случае по анализам я увидела проблему со свертываемостью, и как врач я знала, что нужно купить. Но люди лежат, болеют просто без помощи», - рассказала педиатр. Она также отметила, что для большинства людей в Карачаево-Черкесии такие расходы на лекарства - это неподъемные суммы.

По ее словам, в Карачаевске сейчас много больных, так как люди не соблюдают никакую изоляцию, каждый человек общается с десятками других, и они разносят эту инфекцию.

В учреждении не были приняты достаточные меры для обеспечения безопасности труда и здоровья персонала и пациентов с самого начала режима карантина, считает сотрудница психоневрологической больницы Карачаево-Черкесии Ася Бадтыева. "28 марта объявили в республике карантин, а мы ходили посменно, как и прежде. Затем начали ходить на работу больные сотрудники... они брали больничный на один день, уходили с температурой 37,8, а на второй день выходили на смену", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". "В больнице средства защиты были, но их не раздавали в нужном количестве, на процедурный кабинет, например, нам давали одну пару перчаток в смену», - рассказала она.

По словам Бадтыевой, она почувствовала недомогание 17 апреля. "20 апреля вышла на смену, температура до 37,2 к вечеру повысилась, я ушла домой... Позвонила в скорую, там сказали, что если температуры 39,9 нет, то ждать надо участкового врача. 24 апреля пришла фельдшер. У меня к тому времени пропало обоняние, вкус, было ощущение гнойной ангины, гайморита, кашель. Мне повезли на компьютерную томографию в больницу", - рассказала она. По словам Бадтыевой, в больнице не было ни лаборанта, ни дежурного врача. "Вышел реаниматолог, сказал компьютерную томографию может сделать, но описание не даст», - рассказала она. А затем, оп ее словам, результаты исследования и вовсе были утеряны.

29 апреля тесты сделали также троим ее детям и супругу, у всех подтвердился коронавирус, отметила медработник. По словам медработника, за время болезни ей не выдали никаких бесплатных препаратов для лечения, оно обошлось ей в 30 тысяч рублей.

"У моей младшей сестры, которая работала со мной в одной смене, не взяли анализ. После меня в больнице заболело пятеро медработников. 21 мая я закрыла больничный, в сестра сдала анализ в этот день и у нее подтвердился коронавирус", - рассказала Бадтыева.

Медработник также рассказала, что с 22 мая вышла на работу в Четвертый госпиталь для инфицированных COVID, коллектив больницы работает в условиях серьезной нехватки медперсонала, из-за чего возникает недостаток внимания всем пациентам.

"У нас 305 больных, мест не хватает, медперсонала не хватает... Дезинфекции как таковой нет, комбинезоны сделали многоразовыми, их стирают, в пакеты кладут и мы ими потом пользуемся", - рассказала Бадтыева.

По ее словам, медсестры не успевают выполнять назначения врачей. «Я сегодня (11 июня) за двоих медсестер работала, 42 больных у меня, я не успела всех прокапать", - рассказала она.