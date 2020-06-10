Грузинские врачи подтвердили снижение числа заражений COVID-19

10 июня 2020, 11:53

В Грузии за сутки коронавирус подтвержден у четырех пациентов, общее число заражений возросло до 822, сказано на сайте по профилактике коронавируса. Врач призвал жителей сохранять режим самоизоляции.

Как сообщал "Кавказский узел", на 9 июня в Грузии было зафиксировано 818 случаев заражения коронавирусом, количество умерших пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, составило 13.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Грузии количество заражений коронавирусом возросло до 822, за сутки инфекция подтверждена у четырех пациентов, еще трое граждан Грузии с COVID-19 доставлены на лечение из-за границы, на карантине находятся 3230 человек, сообщается на правительственном сайте по профилактике коронавируса.

Один из четырех новых случаев заражения связан с так называемым кластером Сабуртало, два – завезенные, еще один – это заражение медработника, сообщила сегодня в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В больницах Грузии лечатся 119 пациентов с коронавирусом, отметила Эзугбая. "Доля вылечившихся пациентов по-прежнему составляет 84 процента. 119 пациентов проходят лечение в больницах. Что касается заражения медсотрудника, то это не в нашей больнице. <…> С 30 января наша клиника работает с заразившимися и возможными случаями заражения. У нас не было ни одного случая заражения среди медперсонала", – сказала Эзугбая.

Врач призвал жителей сохранять санитарные меры

На самоизоляции в Грузии находятся 38 пациентов, 80 человек пребывают на карантине в Анаклии-Ганмухури, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Самегрело-Земо Сванетской областной администрации.

В лаборатории Зугдидской инфекционной больницы за сутки обследован 21 пациент, анализы не подтвердили коронавирус. Наццентр общественного здравоохранения Самегрело-Земо Сванети сегодня проведет дополнительные тесты в регионе, сообщил сегодня в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" сотрудник центра, слова которого перевел корреспондент "Кавказкого узла".

За сутки в кутаисской лаборатории проведено 90 анализов на коронавирус, заражение не подтверждено ни по одному случаю, сообщил сегодня в эфире грузинского "Первого канала" руководитель отделения Центра по контролю заболеваний в Имерети Гоча Гиоргидзе.

Несмотря на снижение случаев заболеваний коронавирусом, жители должны соблюдать карантинные меры, отметил руководитель Наццентра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. "Очень прошу вас, каждый телеканал, вставьте в эфир бегущую строку о том, что пандемия в Грузии еще не прошла. Грузия одна не может победить пандемию. Пандемия должна быть побеждена всем миром, и единственным оружием против этого является социальная дистанция, маски, частое мытье рук и их обработка дезинфекторами. Других способов нет, нет вакцины. Пожалуйста, давайте не будем считать, что Грузия победила коронавирус", – сказал Гамкрелидзе 9 июня в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель", слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Аджарии за минувшую ночь обследовано 105 пациентов на коронавирус, заражение не подтверждено ни у кого. В регионе в общей сложности тесты прошел 14 941 человек, с 30 апреля не зафиксировано ни одного инфицирования. На сегодня на карантине находятся 834 человека, 7851 пациент снят с наблюдения, сообщил сегодня Минздрав региона.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".