Тбилисская клиника имени Бочоришвили. Фото: Ministry Of Labour, Health & Social Affairs Of Georgia / FB

09 июня 2020, 12:27

Три медработника в Тбилиси заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус подтвердились в Грузии за сутки у восьми человек, в том числе трех сотрудников тбилисской клиники. В стране выздоровели 686 из 818 заразившихся с начала пандемии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июня в Грузии число случаев заражения COVID-19 выросло до 810. На один новый случай заражения пришлись девять выздоровлений. С начала пандемии в стране умерли 13 зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.  Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 818, выздоровевших уже 686. На карантине находятся 2902 человек. Новых смертей не зафиксировано, указано по состоянию на 12.00 мск на правительственном сайте StopCoV.

Трое из восьми новых зараженных - медицинские работники, сообщил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире Первого канала грузинского телевидения. "Были заражены сотрудники клиники Бочоришвили. <...> Мы еще раз убеждаемся, что разговоры о победе над эпидемией, по крайней мере на данный момент, крайне преждевременны", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Георгия Гахарии.

Состояние всех трех зараженных медработников стабильное, сообщил в эфире телеканала "Рустави 2" председатель наблюдательного совета клиники имени Вахтанга Бочоришвили, Мака Сологашвили.

В настоящее время в больницах проходят лечение 119 пациентов с коронавирусом, сообщила директора Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, за сутки выздоровели три человека. "Число выздоравливающих уже составляет 84% от числа инфицированных", - отметила Эзугбая в эфире Первого канала.

Их 40 зараженных коронавирусом пациентов Тбилисской инфекционной больницы есть только один с тяжелой формой пневмонии, сообщила Марина Эзугбая. "Состояние его, к счастью, стабильно. Второй день подряд никакого ухудшения не было. Поэтому процесс восстановления, вероятно, скоро начнется. Остальные случаи - средние и легкие", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Марины Эзугбая.

Продолжают проверяться на коронавирус работники из группы риска - медицинский персонал, бенефициары приютов для пожилых людей, их опекунов и инвалидов, водители международных перевозок, сотрудники карантинных отелей, а также сотрудники таможни. Новых случаев заражения среди этих групп нет, сообщила в эфире Первого канала Нели Хизанишвили, глава кахетинского отделения Национального центра по контролю заболеваний.

Воздушное сообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено осенью, объявила Российская ассоциация туроператоров. Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте организации, министерство транспорта России рассматривает возможность возобновления полетов в различные страны, включая Грузию. "Чтобы ускорить восстановление экономики российских авиакомпаний, осенью будут возобновлены полеты в Грузию и Египет. В этих областях спрос высок", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление, озвученное в эфире "Рустави 2".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Армении за сутки", "Вахтовики объявили голодовку в обсерваторе в Шахтах", "Азербайджанцы на границе Дагестана столкнулись с равнодушием Баку".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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