Три медработника в Тбилиси заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус подтвердились в Грузии за сутки у восьми человек, в том числе трех сотрудников тбилисской клиники. В стране выздоровели 686 из 818 заразившихся с начала пандемии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июня в Грузии число случаев заражения COVID-19 выросло до 810. На один новый случай заражения пришлись девять выздоровлений. С начала пандемии в стране умерли 13 зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 818, выздоровевших уже 686. На карантине находятся 2902 человек. Новых смертей не зафиксировано, указано по состоянию на 12.00 мск на правительственном сайте StopCoV.

Трое из восьми новых зараженных - медицинские работники, сообщил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире Первого канала грузинского телевидения. "Были заражены сотрудники клиники Бочоришвили. <...> Мы еще раз убеждаемся, что разговоры о победе над эпидемией, по крайней мере на данный момент, крайне преждевременны", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Георгия Гахарии.

Состояние всех трех зараженных медработников стабильное, сообщил в эфире телеканала "Рустави 2" председатель наблюдательного совета клиники имени Вахтанга Бочоришвили, Мака Сологашвили.

В настоящее время в больницах проходят лечение 119 пациентов с коронавирусом, сообщила директора Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, за сутки выздоровели три человека. "Число выздоравливающих уже составляет 84% от числа инфицированных", - отметила Эзугбая в эфире Первого канала.

Их 40 зараженных коронавирусом пациентов Тбилисской инфекционной больницы есть только один с тяжелой формой пневмонии, сообщила Марина Эзугбая. "Состояние его, к счастью, стабильно. Второй день подряд никакого ухудшения не было. Поэтому процесс восстановления, вероятно, скоро начнется. Остальные случаи - средние и легкие", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Марины Эзугбая.