Пользователи Instagram скептически восприняли слова Кадырова о ситуации с эпидемией

07 июня 2020, 03:44

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике уменьшается количество новых случаев заражения коронавирусом. Пользователи Instagram поставили под сомнение эти сведения. Власти отчитываются об успехах, но сохраняют различные запреты, отметили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня в Чечне выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1326.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике наблюдается снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом было опубликовано 5 июня на странице Кадырова в соцсети Instagram.

"В Чеченской Республике наблюдается снижение новых случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки (5 июня) положительные результаты получили 13 человек. При этом у абсолютного большинства болезнь протекает либо бессимптомно, либо в виде простого ОРВИ. Худшие наши опасения с возможным выходом ситуации из-под контроля по итальянскому сценарию не оправдались. И мы этому очень рады. Приятно отметить, что наша система здравоохранения обеспечена необходимым коечным фондом, специалистами, оборудованием, СИЗ. Ведется подготовка к любым вариантам развития событий. В частности, в июне завершится строительство и ремонт пяти медицинских учреждений", - говорится в этом сообщении, которое по данным на 03.44 мск сегодня, 7 июня, набрало 1214 отметок "Нравится" и 40 комментариев, главным образом положительных. Некоторые пользователи, впрочем, раскритиковали сложности, которые возникли в их жизни в связи с коронавирусом.

"Этот коронавирус меня с детьми точно без жилья оставит", - пожаловалась milla_81.

"А когда границы откроют? Я домой хочу, к родителям, я уже седьмой месяц дома не была. Я сама замужем в Ингушетии, а родом с села Знаменское, меня на чеченском посту не пропускают", - сообщила hayat_b_95_06.

Заявление Кадырова было также опубликовано в Instagram-паблике "ЧП Чечня", где набрало по данным на 03.44 мск сегодня 1802 отметки "Нравится" и 125 комментариев. Некоторые пользователи усомнились в том, что в республике действительно снижается число новых случаев заражения.

"Многие дома лечатся. В больницу берут крайне тяжелых", - отметил rumisa_1970.

"А что насчет пневмоний?" - спрашивает shebiev_a.

"Пруфы есть?" - задается вопросом umar81_81.

"Уже и коронавирусу этот карантин должен надоесть", - пошутил akkhiy.

6 июня Рамзан Кадыров, а также некоторые высокопоставленные чиновники Чечни посетили пятничную молитву в мечети в Шали, причем были без масок. Жители Чечни и пользователи Instagram раскритиковали чиновников за двойные стандарты.

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отметили, что власти Чечни даже несмотря на непопулярность карантинных мер в республике не потеряют авторитет. "В Чечне уже все отстроено и зацементировано, я не вижу серьезного потенциала к изменениям", - сказала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

По мнению руководителя научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексея Малашенко, сохранение ограничений в Чечне может быть вызвано опасной ситуацией с коронавирусом. "Я не исключаю, что ситуация там ухудшилась. Кроме того, возможно, Кадыров побаивается "второй волны" вируса", - заявил он.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".