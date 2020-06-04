Власти Калмыкии ослабили ограничения на торговлю

04 июня 2020, 17:19

Улучшение эпидемиологической ситуации в Калмыкии позволяет перейти ко второму этапу смягчения ограничений, сообщил Роспотребнадзор. Число умерших от COVID-19 в Калмыкии достигло 17, в тяжелом состоянии находятся 11 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая власти Калмыкии до 7 июня продлили режим самоизоляции и обязали всех жителей носить медицинские маски.

Открываются магазины площадью до 800 кв.м.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил сегодня открыться магазинам площадью до 800 квадратных метров, а также уличным объектам торговли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. "Также мы рассмотрели вопрос работы отдельных образовательных учреждений. На сегодняшний день у нас сформировался социальный запрос на работу детских дошкольных учреждений. Будут работать дежурные группы. В первую очередь, для детей тех специалистов, которые задействованы в жизнеобеспечении города, и сотрудников, которые задействованы в обеспечении противоэпидемических мероприятий", - отметил Санджиев.

Сохраняются ограничения на массовые собрания. "Согласно указу главы Калмыкии, не больше 50 человек могут собираться для проведения различных мероприятий", - напомнил глава управления Роспотребнадзора.

Он пояснил, что для перехода на следующий этап снятия ограничений ситуация в регионе должна соответствовать нескольким критериям, установленным федеральным Роспотребнадзором. Так, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8 - когда, согласно статистике, один носитель вируса в регионе заражает менее одного человека. В больницах должно быть достаточно свободных мест, а тестирование на коронавирус должно охватить не менее 70 человек на каждые 100 тысяч населения. "У нас коэффициент распространения вчера был 0,78, сегодня утром уже 0,6. Охват тестирования за сутки увеличился со 148,1 до 161,7. Коечный фонд на сегодня составляет 132%" - указал Санджиев.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

За сутки скончались два зараженных COVID-19 жителя Калмыкии

На правительственном сайте "Стопкоронавирус", обновляемом раз в сутки, сообщается, что к 10.35 мск 4 июня в Калмыкии зафиксированы 1127 случаев заражения, 16 пациентов умерли. Однако республиканские управления Роспотребнадзора и Минздрава распространили обновленные данные.

Число жертв коронавируса в Калмыкии достигло 17, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. "У нас добавились два летальных исхода. Скончались две женщины. Одна – 1954 года рождения, у нее была острая почечная недостаточность. Другая – 1921 года рождения, она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Санджиев.

По данным Минздрава Калмыкии, с начала пандемии в республике зарегистрированы 1136 случаев заболевания коронавирусом, причем 582 человека выздоровели. В инфекционные больницы Элисты и четырех районов – Яшалтинского, Яшкульского, Кетченеровского, Черноземельского – госпитализированы 230 человек. Состояние 11 пациентов оценивается как тяжелое, десять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В изоляторах республики содержатся 11 человек, контактировавших с зараженными, на домашней изоляции находятся 676 жителей Калмыкии, указано в сегодняшней публикации на странице ведомства в Facebook.

Отметим, что Калмыкия с большим отрывом лидирует среди регионов Южного федерального округа по числу зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения. На сегодняшний день их там 415,66, тогда как в других регионах ЮФО - менее 210.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В ходе массового тестирования на коронавирус антитела к этой инфекции обнаружены у нескольких десятков сотрудников администрации Элисты, сообщил 3 июня на странице Минздрава Калмыкии в Instagram Джангар Санджиев. "Повторные анализы показали, что среди 60 сотрудников, протестированных на антитела, заболевших нет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления Роспотребнадзора. Два источника "Кавказского узла" в мэрии Элисты 3 июня рассказали, что тест на антитела дал положительный результат как минимум у двоих высокопоставленных сотрудников администрации города и городского собрания.

Отметим, что Минздрав Калмыкии объявил о начале забора плазмы переболевших коронавирусом. Прием доноров начнется 8 июня, сообщило ведомство. Плазму могут сдать мужчины 18-55 лет с массой тела от 50 кг, перенесшие COVID-19 не менее 30 дней назад, говорится в сообщении от 2 июня на сайте ведомства.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".