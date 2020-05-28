Демонтаж конюшен "Соснового бора" начат вопреки протестам волгоградцев

28 мая 2020, 18:13

Муниципальный конноспортивный клуб отказался принять в дар конюшни, против сноса которых протестовали жители Волгограда. Собственник конюшен заявил, что вынужден был подчиниться решению городских чиновников и начать демонтаж построек.

Как писал "Кавказский узел", чиновники волгоградской администрации объявили конюшни "Золотой подковы" самостроем. Снос, назначенный на 27 января, был отложен из-за обжалования решения властей в суде. Затем владельцы конноспортивного клуба предложили подарить конюшни муниципалитету, чтобы сохранить их.

Сотрудники "Соснового бора" приступили сегодня к демонтажу конюшен, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании Светлана Куракина. "Они (направленные муниципалитетом рабочие. - Прим. "Кавказского узла") приехали с техникой и собрались ломать. У нас не осталось другого выхода, кроме как предложить разбирать самим. Администрация предоставила нам письменный ответ муниципального бюджетного учреждения "Волгоградский казачий конноспортивный клуб" о том, что они не могут принять в дар объект, так как на него не заложено финансирование", - пояснила она.

"На текущий финансовый год средства на содержание объектов недвижимого имущества, передаваемого в дар, не предусмотрены", - говорится в письме директора казачьего конноспортивного клуба в письме к главе администрации Дзержинского района. Копия этого письма, датированного 20 мая, имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В клубе "Золотая подкова" готовились к соревнованиям около 70 детей. Снос конюшен лишит волгоградцев популярного места для семейного отдыха, указали местные жители. Основным видом деятельности конюшни являлась адаптивная верховая езда для детей-инвалидов. По указанию чиновников представители компании "Сосновый бор" передали договор о дарении конюшен "Золотой подковы" муниципальному Волгоградскому казачьему конноспортивному клубу. При этом в волгоградском молодежном экоцентре "Солнечная долина", который организовал инклюзивный конный театр для детей-инвалидов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что также готовы использовать конюшни.

Светлана Куракина напомнила, что на 4 июня назначено судебное заседание по иску "Соснового бора" с требованием отменить распоряжение администрации Дзержинского района Волгограда о сносе конюшен. "Речь идет о законности распоряжения районной администрации о демонтаже капитальных объектов, на которые есть право собственности. Согласно 22-й статье Гражданского кодекса, органы местного самоуправления не имеют права принимать решение о демонтаже либо сносе без решения суда объектов, на которые зарегистрировано право собственности", - сказала представитель "Соснового бора".

"Сосновый бор" должен демонтировать сооружения на Ангарской улице до 8 августа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Волгограда. "Соответствующий график с четкими сроками по демонтажу каждой постройки был подписан 26 мая между руководством компании и администрацией Дзержинского района. Согласно документу, собственники обязуются завершить разбор всех сооружений до 8 августа этого года, при этом первый объект должен быть демонтирован к концу текущей недели", - отметил представитель городских властей.

Он пояснил, что сносу подлежат большая и малая конюшни, хозяйственный блок, манеж и некоторые другие постройки. "Представители ООО "Сосновый бор" еще в январе текущего года были осведомлены о необходимости самостоятельно устранить незаконные объекты, но до середины мая 2020 года никаких действий по демонтажу не предприняли. С инициативой о подписании графика демонтажных работ ООО "Сосновый бор" обратилось после того, как суды и первой, и апелляционной инстанций подтвердили законность распоряжения администрации района, а также после получения уведомления о разборе сооружений силами муниципальной службы с последующим взысканием стоимости работ. После завершения работ все конструкции должны быть вывезены, территория очищена от мусора и приведена в порядок", - подчеркнули в администрации Волгограда.

Активист Борис Пылин, который выступал против сноса конюшен, выразил сожаление по поводу их демонтажа. "Зря демонтируют, надо было отстоять", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Пылин добавил, что намерен обжаловать решение о штрафе, который был выписан ему за участие в протестах.

19 мая был задержан активист Борис Пылин, четыре дня протестовавший против сноса конюшен клуба "Золотая подкова", расположенного на территории усадьбы "Сосновый бор" в Дзержинском районе Волгограда. Кроме него были задержаны юрист "Соснового бора" Рустам Эседулаев и представляющий интересы организации адвокат Андрей Коршунов. Суд признал Пылина виновным в неповиновении сотруднику полиции и постановил оштрафовать активиста на 500 рублей.

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