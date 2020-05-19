Снос конюшен в Волгограде приостановлен после предложения передать их властям

19 мая 2020, 15:24

Протоколы об административных правонарушениях составлены на двух противников сноса конюшен организации "Сосновый бор" и юриста организации. Владельцы конно-спортивного клуба предложили сегодня подарить конюшни муниципалитету, чтобы сохранить их.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая был задержан активист Борис Пылин, четыре дня протестовавший против сноса конюшен клуба "Золотая подкова", расположенного на территории усадьбы "Сосновый бор" в Дзержинском районе Волгограда. Кроме него в отдел полиции привезли также юриста "Соснового бора" Рустама Эседулаева и представляющего интересы организации адвоката Андрея Коршунова. Все трое заявили о необоснованности задержания.

Чиновники объявили конюшни "Золотой подковы" самостроем. Распоряжение о сносе было вынесено еще 17 января. Сам снос был назначен на 27 января, но не начался в этот день из-за обжалования решения властей в суде. В клубе "Золотая подкова" готовились к соревнованиям около 70 детей.

Снос конюшен лишит волгоградцев популярного места для семейного отдыха, указали местные жители.

Сегодня представители компании "Сосновый бор" передали муниципальному Волгоградскому казачьему конно-спортивному клубу договор дарения конюшен "Золотой подковы".

"Наша цель – сохранить объекты, чтобы они радовали людей. Мы готовы передать их в муниципальную собственность. Глава администрации района Таций сказал, что после того как будет подписан договор дарения нашей стороной, он будет разговаривать с главой города по поводу дальнейших действий. С утра здесь была техника, сейчас ее убрали. Пока затишье, ждем результата", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Соснового бора". По ее словам, в конюшне сейчас находятся 12 лошадей, два осла и один пони.

Ради сохранения конюшен "Сосновый бор" готов не только безвозмездно передать их муниципалитету, но и взять на себя все расходы по их содержанию, заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор компании Алексей Швец. Он отметил, что основным видом деятельности конюшни является адаптивная верховая езда для детей-инвалидов, и "Сосновый бор" надеется на государственно-частное партнерство в области иппотерапии. На территории региона проживает около 10 тысяч детей с ДЦП, подчеркнул Швец.

Директор компании еще 15 мая написал открытое письмо губернатору с предложением передать конюшни муниципалитету. "Сосновому бору" принадлежат на праве собственности большая и малая конюшня, ангар, манеж, хозкорпус. Они находятся на земле, арендованной по договору с местной администрацией в 2010 году, отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке департаментом муниципального имущества Волгограда, который письмом от 14 октября 2019 года предписал "Сосновому бору" в течение месяца освободить земельный участок от всех сооружений. С 30 марта по 31 мая деятельность "Соснового бора" приостановлена из-за пандемии коронавируса, причем деятельность предприятия относится к сферам, наиболее пострадавшим от ограничительных мер, указал Алексей Швец в письме.

Сотрудники расположенного в Среднеахтубинском районе волгоградского молодежного экоцентра "Солнечная долина" также высказались против сноса конюшен. "У нас есть инклюзивный конный театр для детей-инвалидов, мы выиграли президентский грант. Но у нас проблема в том, что нет нормального подъезда, условия немного неподходящие. А в "Сосновом бору" для детей-инвалидов условия удобные. Зачем это разрушать, если социально значимая организация могла бы там находиться? Мы оказываем услуги на своей территории бесплатно, и они очень востребованы", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" президент экоцентра Екатерина Фридман.

Жители Волгограда записали "Обращение к миру" на английском языке, в котором пожаловались на действия чиновников по сносу конюшен. Это видеообращение, опубликованное 17 мая на Youtube-канале "КПКР Волгоград", к 15.24 мск 19 мая собрало 287 просмотров и 24 отметки "нравится".

В январе на сайте Change.org была опубликована петиция "Остановить снос конюшни в "Сосновом бору". К 15.15 мск 19 мая она собрала 20 992 подписи.

Административные протоколы составлены на трех человек

Активист Борис Пылин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в полиции на него составили административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Рассмотрение дела в Дзержинском райсуде Волгограда началось еще 18 мая. "На суде были свидетели со стороны полиции, была также гражданка, которая руководила демонтажом [конюшен]. Судья разбиралась внимательно, заслушала свидетелей. Видео пока не смотрели. Мой адвокат попросил судью перенести дело в связи с тем, что надо заслушать свидетелей с моей стороны. Суд перенесен на 22 мая", – рассказал Пылин.

Информацию о переносе заседания подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и адвокат Андрей Коршунов, который представляет интересы Пылина в суде. "До этого времени мы подготовим свидетелей, есть также видеозаписи, свидетельствующие о том, что он никому не препятствовал, сопротивления не оказывал", – отметил Коршунов.

По его словам, на другого задержанного, юриста "Соснового бора" Рустама Эседулаева, выписан протокол о нарушении требований режима чрезвычайного положения. "Оштрафовали за то, что у него паспорта не было с собой. Хотя он говорил, что паспорт находится в машине. Мы это будем обжаловать, потому что он, по большому счету, был на рабочем месте, и паспорт у него был поблизости – в машине", – заявил Коршунов.

Административный протокол о нарушении режима самоизоляции составлен и на еще одного человека, который живет неподалеку от "Соснового бора" и 18 мая находился у конюшен, добавил Коршунов.

Сам Андрей Коршунов, по его словам, подвергся административному преследованию из-за своего адвокатского статуса. "Я буду писать заявление в Следственный комитет, что фактически <силовики> превысили должностные полномочия. Они воспрепятствовали адвокатской деятельности – я пытался защитить интересы своего доверителя, при этом у меня были все документы о том, чьи интересы я представляю. Кроме того, они незаконно меня задержали и лишили свободы, зная о том, что я – адвокат, задерживать меня беспричинно они не имеют права. Я уверен, что добьюсь хотя бы дисциплинарного наказания для них", – заявил Коршунов.

Суд не нашел причин приостанавливать снос конюшен

Рассмотрение заявления "Соснового бора", который настаивает на отмене решения властей о демонтаже конюшен, отложено на 4 июня, говорится в определении арбитражного суда от 10 апреля, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Вместе в тем, пресс-секретарь арбитражного суда Ольга Гончарова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 15 мая компании "Сосновый бор" было отказано в принятии обеспечительных мер по этому иску. "Суд отказал "Сосновому бору", поскольку посчитал, что заявителем не доказано, что непринятие обеспечительных мер приведет к наступлению обстоятельств, которые нельзя будет устранить в последующем", – сказала представитель суда.

Суд считает объекты, которые определены под снос, нестационарными, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в "Сосновом бору".

"Судебное заседание будет 4 июня, но снос уже производят на основании распоряжения администрации Дзержинского района от 17 января о демонтаже нестационарных объектов. По этому распоряжению, они могут сносить только нестационарные объекты, на которые не зарегистрировано право собственности. А у нас пять объектов находятся в собственности. Согласно распоряжению администрации, наши объекты являются нестационарными – этот вывод они сделали на основе визуального осмотра. Но суд, когда решает вопросы капитальности объектов, должен привлекать экспертов, у которых есть на это допуск. Распоряжение не является судебным актом. Мы объяснили полиции, что не противодействуем администрации, а пытаемся сделать так, чтобы они не снесли объекты, которыми мы владеем на праве собственности. Решения суда по этому поводу еще нет. Ранее мы уже обращались с мировым соглашением, чтобы передать объекты в муниципальную собственность, и получили отказ", – заявил представитель организации.

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