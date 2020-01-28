Угроза уничтожения места отдыха обеспокоила волгоградцев

28 января 2020, 16:52

Чиновники в Волгограде объявили самостроем и потребовали снести конюшни клуба, в котором дети готовились к соревнованиям. Снос конюшен лишит волгоградцев популярного места для семейного отдыха, поделились опасениями местные жители.

Снос конюшен конноспортивного клуба "Золотая подкова", расположенного на территории усадьбы "Сосновый бор" в Дзержинском районе Волгограда, был намечен на 27 января. К клубу подъехала техника районного управления ЖКХ, но сносить конюшни не стали, так как стало известно, что тем же утром Дзержинский райсуд рассмотрел иск ООО "Сосновый бор" и приостановил действие распоряжения администрации района о демонтаже конюшен.

Около КСК собрались также владельцы лошадей, волонтеры и неравнодушные горожане, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер клуба Ксения. По ее словам, накануне на заборе у клуба появились подготовленные добровольцами плакаты "Лошади – лучшие друзья людей. Спасите лошадей!", "SOS!", "У лошадей должен быть дом!" и другие.

Волгоградец Борис Пылин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подъезжал на место планируемого сноса конюшен. "Ведь «Сосновый бор» - любимое место отдыха многих волгоградцев. Но собрался суд, и наложили обеспечительные меры. Трактора уехали, так что ломать не будут", - сказал Борис Пылин.

Снос конюшен отложен временно, уточнила волонтер Ксения. "Суд удовлетворил иск ООО «Сосновый бор» об обеспечительных мерах. То есть, пока не пройдут все судебные прения, «Золотая подкова» будет стоять. В случае сноса конюшен девать лошадей некуда, условий в городе нет. Никто нам не предлагал никаких домов для лошадей. У нас 42 головы породистых скакунов, там есть беременные лошади, есть лошадь с больными суставами, которая лежит и транспортировке не подлежит", - рассказала она.

Примерно половина лошадей в клубе были частными, и сегодня, 28 января, почти всех их забрали владельцы, поэтому в конюшнях остались лишь животные, принадлежащие клубу, пояснила волонтер Анна. "Частники в ужасе, потому что достойной замены содержанию нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Управляющий конюшнями Алексей подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что частники вывезли своих лошадей. При этом он отказался уточнить количество частных лошадей в конюшнях, но признал, что ситуация создала проблемы их владельцам. "Это же не котята, которых можно в переноску засунуть и домой принести. В других клубах, куда можно было бы пристроить лошадей, ценник на содержание, в условиях происходящего у нас, взлетел в два раза. Есть владельцы, которые отправляют лошадей на содержание в Москву", - сказал управляющий.

В клубе занимались около 70 юных спортсменов

В КСК, по его словам, проходили и тренировки спортсменов. "Дети от нашего клуба принимали участие в соревнованиях через Федерацию конного спорта. У нас занималось порядка 70 детей. Все думают, что комплекс построен для того, чтобы деньги зарабатывать. Но содержание лошадей очень дорого. Мы оказывали услуги для того, чтобы дети могли видеть лошадей не только на картинке", - пояснил Алексей.

По словам волонтера Анны, волгоградцы приходили и просто посмотреть на лошадей. "В прошлом году здесь проводили елки, детям проводили экскурсии о том, как живут животные, катали на фаэтоне", - рассказала она.

"Сюда можно прийти не только по абонементу, а просто прийти, пообщаться с лошадьми и уйти. Деньги брали только за тренировки, просто за вход никаких денег никогда не брали. Привозили сюда бесплатно и детей-инвалидов, и детей из малоимущих семей", - подтвердила волонтер Ксения.

Местная жительница Ольга Золотарева рассказала, что с мужем приезжала в клуб по выходным. "Просто катались на лошадях, к тому же клуб в черте города", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер Валерий Семенов по выходным привозил в клуб внука. "Он смотрел на лошадок. Там ничего не надо платить, просто сели в машину, приехали, посмотрели на животных и поехали домой. Некоторые дети там занимались – учились верховой езде, мы позже тоже планировали отдать внука на занятия", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер.

Петиция в поддержку клуба набрала за два дня 9,8 тысячи подписей

26 января на платформе Change.org была размещена адресованная Владимиру Путину петиция с просьбой не допустить сноса конюшен. "Чиновники администрации Дзержинского района потребовали снести конюшни в «Сосновом бору» на улице Ангарской. Распоряжение о демонтаже самовольных построек было подписано 17 января. Представители компании обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с просьбой признать документ незаконным. Иск от ООО «Сосновый бор» поступил в волгоградский арбитраж 23 января. [...] У КСК «Золотая подкова» есть законное официальное право на здания и помещения, которые районная администрация требует снести, разрешение выдавала администрация города Волгограда... Просим разобраться в данной ситуации, спасти животных и судьбы юных спортсменов", - говорится в обращении ООО "Сосновый бор".

К 16.51 мск 28 января петиция набрала 9799 подписей. "Это любимое место отдыха в Волгограде, место занятий для детей, в т.ч. инвалидов", - написала, в частности, Юлия Аболкина в комментарии к петиции.

"Я против сноса конюшни. 10 лет стоит и приносит только хорошие эмоции. Отличный отдых для детей и взрослых. Животные красивые и ухоженные, которых можно посмотреть, погладить. Для детей это невероятные эмоции. Причем не как в зоопарке, бесплатно!" – высказалась в комментарии к петиции Яна Лебедева.

Представитель учредителей усадьбы Людмила Черковская сообщила 27 января корреспонденту "Кавказского узла", что решение о дальнейших действиях пока не принято. "У нас есть еще пара недель, сейчас будем думать, как действовать дальше", - сказала она.

Администрация района оспорила решение суда о приостановке сноса, жалоба поступила в Дзержинский райсуд 27 января, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. "Ответчик просит отменить указанное определение и принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления ООО «Сосновый бор» о принятии мер предварительной защиты", - сказала Вальковская.