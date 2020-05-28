Больные пневмонией в Гергебиле остались без тестов на COVID-19

28 мая 2020, 19:26

Общее количество заболевших коронавирусном и внебольничной пневмонией в Гергебильском районе Дагестана составило 407 человек, но не все пациенты с пневмонией прошли лабораторное исследование на COVID-19, сообщил сотрудник райбольницы. Часть анализов утилизировали из-за загрузки лабораторий, подтвердила представитель администрации района.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля местные жители сообщили, что больницы в Гергебильском районе переполнены, за несколько дней умерли 12 человек, а в стационарах нет лекарств и аппаратов ИВЛ. Районные власти указали на острую нехватку медработников. 2 мая Минздрав Дагестана отчитался о выделении денег на закупку средств защиты и медоборудования для ЦРБ в Гергебиле, обвинив во вспышке коронавируса не соблюдавших режим самоизоляции местных жителей. Гергебильцы рассказали, что после массового распространения пневмонии стали ответственно относиться к режиму самоизоляции. 22 мая власти района сообщили, что менее чем за три недели число госпитализированных с пневмонией сократилось со 136 до 75.

Минздрав России ранее признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны. Наряду со смертями от коронавируса в республике резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным дагестанского Минздрава, с начала пандемии до 17 мая от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди также умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Гергебильском районе Дагестана с начала эпидемии и до сегодняшнего дня составило 407 человек, 68 из них проходят лечение в условиях стационара, а 20 человек лечатся дома, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник районной больницы.

Общее количество умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса по Гергебильскому району с начала эпидемии составило 25 человек, из них семеро - с лабораторно подтвержденным анализом на коронавирусную инфекцию, уточнил сотрудник райбольницы. По его словам, за период эпидемии в районе умерли трое сотрудников лечебных учреждений. Другие заболевшие медработники выздоровели после длительного курса лечения, уточнил он.

У заболевших внебольничной пневмонией жителей брали анализ на наличие коронавирусной инфекции, однако не все смогли пройти лабораторное исследование. Лаборатории не успевали делать многие анализы, поступающие из районов, из-за большого количества больных и общей загруженности лаборатории, пояснили в больнице.

По словам сотрудника больницы, на сегодняшний день в районе меньше заболевших, чем в начале эпидемии. Так, если раньше службы скорой помощи работали на максимально возможной мощности, но на данный момент количество вызовов значительно уменьшилось, добавил он. "На первоначальном этапе (было много вызовов). Многие лечились дома. Мест (в больнице) не было", - сообщил он, добавив, что на сегодняшний день количество вызовов от 15 и меньше.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, опубликованным на сайте "Мой Дагестан", к 10.50 мск 27 мая в Гергебильском районе зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом.

По данным районной администрации, с диагнозом "внебольничная пневмония" в стационарах Гергебельского района на сегодняшний день находятся 66 человек. Амбулаторное лечение по поводу этого заболевания проходят 17 человек, сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы районной администрации.



Она также подтвердила, что часть анализов, отправленных в Махачкалу для проверки на наличие коронавирусной инфекции, была утилизирована по причине того, что они пришли в негодность из-за загруженности лабораторий. "Это был самый пик [заболеваемости по республике], и, видимо, срок хранения (материалов) закончился", - отметила представитель администрации.

"Сейчас средства индивидуальной защиты и лекарства есть, и поступает не так много больных", - сообщила сотрудница пресс-службы. По ее словам, все село Гергебиль было проверено на наличие больных, не обращающихся за медицинской помощью.

Районные власти, руководители сельских поселений, медицинские работники провели разъяснительную работу среди жителей района. Кроме того, продлен запрет на коллективные молитвы и собрания в мечетях, определенные корректировки претерпели и обряды похорон. В частности, представитель администрации района отметила, что на данный момент исключены коллективные обряды похорон, а в обряде захоронения умершего участвуют несколько человек с соблюдением санитарных норм.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Наибольшее число новых случаев заражения за последние сутки пришлось на Дагестан -124, по суточному приросту республика находится на девятом месте по России. Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений, где их 4579. За сутки в регионе умер 21 пациент с COVID-19, общее количество умерших составило 151.

Отметим, что села Карабудахкентского района остались закрытыми после того, как в районе было зафиксировано 74 случая инфицирования COVID-19, по данным на 22 мая.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".