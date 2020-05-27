Семь пациентов с COVID-19 умерли в Армении за сутки

27 мая 2020, 10:58

Власти Армении заявили о второй волне эпидемии коронавируса. За сутки в республике зафиксировано 372 заражения COVID-19, сообщил Минздрав.

Как сообщал "Кавказский узел", общее число зараженных коронавирусом в Армении на 26 мая составило 7402 пациента, страна стала лидером по числу случаев инфицирования на Южном Кавказе.

Первый случай заражения коронавирусом в Армении был зафиксирован 1 марта. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, который последний раз продлевался 14 мая до 13 июня. При этом с 4 мая в стране разрешена деятельность почти всех отраслей экономики и торговли, сферы услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты, кафе и ресторанов на открытом воздухе. Отменили также обязательное заполнение бланка передвижения. С 18 мая разрешена работа общественного транспорта, спортзалов, работа ресторанов и кафе, расположенных в помещениях. При этом жителей обязали носить маски в общественных местах, сохранилось ограничение на присутствие на мероприятиях не более 20 человек, сообщается в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Армении".

В Армении общее число скончавшихся по состоянию на 11.00 часов по местному времени 27 мая составляет 98 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава республики. Из них семь человек – это пять женщин (85, 78, 69, 60 и 66 лет) и два мужчины, которым было 76 и 56 лет. Еще пять человек, у которых был выявлен коронавирус, скончались после осложнения хронических заболеваний. Общее число таких случаев на сегодняшний день составляет 44. За сутки выявлено 372 новых случая заражения COVID-19, 35 человек выписаны из больницы, уточнил сотрудник Минздрава.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 7774 человек, из которых 3255 вылечились. На данный момент лечение получают 4377 пациентов. Всего в Армении на сегодняшний день проведено 53 678 тестов на коронавирус, отметил он.

320 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, из них состояние 269 оценивается как стабильно тяжелое, а состояние 51 человека – крайне тяжелое. 15 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания, сообщил 27 мая в ходе брифинга глава Минздрава Армении Арсен Торосян.

Никол Пашинян заявил о второй волне заражения COVID-19

Ситуация по коронавирусу в Армении имеет признаки второй волны эпидемии, считает премьер-министр республики Никол Пашинян. "У нас сложная ситуация, по сути это вторая волна. Наши разносторонние обсуждения показали, что правила комендатуры соответствуют ситуации и эффективны, вопрос лишь в соблюдении правил", – сказал он 26 мая на брифинге.

Глава правительства призвал население к строгому соблюдению режима самоизоляции. Он также предупредил, что в отношении нарушителей санитарных правил будут применяться административные меры. На областных дорогах будут установлены пункты полиции, сотрудники правоохранительных органов будут следить за соблюдением рекомендаций комендатуры в хозяйствующих субъектах и общественных заведениях. "Административные рычаги будут усилены. Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами", – сказал Пашинян.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".