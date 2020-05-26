Вспышка коронавируса в Адыгее обернулась уголовным делом

26 мая 2020, 10:54

Глава сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи допустил проведение многолюдных похорон, которые привели к вспышке COVID-19, озвучило 25 мая свою версию следствие. Уголовное дело расследуется по статье о халатности.

Как сообщал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Адыгее заявило, что в регионе произошла вспышка коронавируса, причиной которой послужили многолюдные похороны в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района. 21 мая, несмотря на просьбы местных жителей, глава района Альберт Османов был отправлен в отставку.

По версии следствия, глава Садовского сельского поселения, в которое входит аул Бжедугхабль, вопреки указу главы Адыгеи не организовал контроль за въездом в аул. "Несмотря на запрет на проведение корпоративных мероприятий с участием большого количества людей, а также прямое предписание оперативного штаба от 17 апреля 2020 года исключить скопление граждан на кладбищах, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон не принял", – сообщила пресс-служба управления СКР по региону. Бездействие чиновника, как считают следователи, привело к массовому инфицированию участников похорон, а затем их родственников и знакомых коронавирусом, добавило ведомство.

Дело расследуется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении, размещенном поздно вечером 25 мая на сайте ведомства. Комментариев со стороны подозреваемого или его представителей не поступало.

Часть 1 статьи 293 УК РФ "Халатность" предусматривает до трех месяцев ареста.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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