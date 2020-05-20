Силовики допросили кубанского фельдшера после публикации коллективной жалобы

20 мая 2020, 14:53

Сотрудники центральной больницы Красноармейского района заявили в видеообращении, что не получили обещанных выплат за работу с зараженными коронавирусом. Публикация этого видео может привести к уголовной ответственности, предупредили следователи фельдшера ЦРБ.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники скорой помощи в Абинске записали 18 мая видеообращение в котором пожаловались, что не получили обещанных выплат за работу в период пандемии. Силовики вызвали их для разъяснений и предупредили об уголовном преследовании за экстремизм.

Сотрудники больниц в Краснодарском крае неоднократно жаловались на отсутствие доплат за угрозу заразить коронавирусом на работе. Кубанское управление Следкома начало проверки по многочисленным жалобам врачей, в том числе абинских. Так, после жалобы сотрудников скорой помощи в Армавире было возбуждено уголовное дело о халатности руководства лечебного учреждения.

Сотрудники центральной больницы Красноармейского района также записали трехминутное видеообращение, в котором заявили, что не получили обещанных выплат. Ролик скомпонован из обращений 24 человек. Они не называют своих имен, но указывают должности: фельдшер, водитель скорой помощи. Некоторые из них закрыли лица медицинскими масками, лица других видны. "Выполняя свою работу, я рискую не только своим здоровьем, но и здоровьем своей семьи - а может, даже жизнью", — отмечает один из авторов видеообращения.

Несколько сотрудников больницы сообщили в своих обращениях, что находятся на самоизоляции после подтвержденного заражения коронавирусом или с подозрением на COVID-19 из-за контакта с больным. "Я — фельдшер скорой помощи, первичное звено. Могла бы работать со своими коллегами на передовой, но нахожусь с подтвержденным COVID-19 на самоизоляции. <...> Обещанные выплаты медицинским работникам <...> мы не получали, просим разобраться", — говорит на видео одна из фельдшеров. Еще один из авторов видеообращения заявил, что после заражения коронавирусом находится в госпитале. "Риску подвержены не только инфекционные бригады. Мы работали в обычной бригаде, а сейчас [оказались] на самоизоляции", — отмечает еще одна сотрудница скорой помощи.

К 14.53 мск 20 мая это видео, опубликованное 18 мая в Instagram-паблике "Врачи и медицина", собрало 415 просмотров. У паблика 8,2 тысячи подписчиков. Комментарии оставили два пользователя соцсети, которые поддержали сотрудников больницы.

Сотрудники больницы добились обещанных выплат

Видеоролик был опубликован и на личных страницах одного из фельдшеров Красноармейской ЦРБ в соцсетях. Сразу в день публикации ее вызвали на беседу к главврачу, а затем и на допрос к следователям. "Вместе с главным врачом и экономистом нас отвезли на служебной машине в Славянск-на-Кубани, в Следственный комитет (управление Следкома. — Прим. "Кавказского узла"). Там старший следователь задавал мне вопросы. Из-за чего всё произошло? Кто выкладывал обращение? Как я это делала, через что? Я, естественно, все рассказала: куда выложила и как. После чего следователь составил протокол изъятия моего мобильного телефона", — процитировали фельдшера Ксению 19 мая "Свободные медиа". Ее фамилию издание не называет.

По словам допрошенной сотрудницы, ей не выдали ни копию протокола, ни иных документов. Следователь заявил, что условия работы авторов видеообращения не относятся к опасным, и выплаты им не положены, отметила фельдшер. "Как такового давления следователь не производил, но, тем не менее, мне дали понять, что я, как инициатор данного видео, которое распространилось и дошло до высокопоставленных лиц, могу за него понести уголовную ответственность", — рассказала Ксения.

Несмотря на это, бригада, сотрудники которой записали видеообращение, получила доплаты, сообщила фельдшер. "После этого видео выплаты инфекционным бригадам поступили в полном объеме. Кроме того, нас стали больше обеспечивать перчатками, дезсредствами, спецкостюмы, маски начали выдавать. Не так, чтобы три-шесть масочек на смену из трех человек, а достаточно — по 10 масок на человека, как и положено", — сказала она. Но остальные бригады скорой помощи продолжают оставаться без доплат, хотя также находятся в группе риска, со ссылкой на фельдшера Ксению сообщило издание.

На сайте Следственного управления по Краснодарскому краю к 14.53 мск 20 мая не появилось информации относительно видеообращения сотрудников Красноармейской ЦРБ и комментариев по поводу заявлений фельдшера о допросе.

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