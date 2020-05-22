Жителей Чечни удивило разрешение выплачивать закят и каффарат до завершения Рамадана

22 мая 2020, 04:38

Верующие могут начать выплачивать обязательные пожертвования в связи с окончанием Рамадана и милостыню за пропущенные дни поста, в рамках пропускного режима, действующего в республике из-за эпидемии коронавируса, заявил муфтий Чечни. Жители республики указали, им не приходилось ранее раздавать закят и каффарат до завершения поста, но сочли меру оправданной в связи с запретом на передвижение в дни празднования Уразы-Байрама.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля начался священный для мусульман месяц Рамадан, который завершится праздником Ураза-байрам. Власти Чечни объявили праздничными дни с 23 по 26 мая, в МВД республики заявило, что передвижение по республике в эти дни будет запрещено. Муфтият Чечни объявил, что размер закята в этом году составит 100 рублей, а каффарата - 50 рублей. Коллективного намаза в мечетях на Ураза-байрам не будет из-за эпидемии коронавируса. Пользователи Instagram указали, что верующие надеялись на ослабление ограничений по случаю праздника,а коллективные ид-намазы в мечетях являются обязательными.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ежегодный религиозный налог у мусульман закят аль-фитр взимается с каждого взрослого члена семьи в день окончания поста Рамадан и предназначен для раздачи милостыни в дни праздника Ураза-байрам. Каффарат верующие должны выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме (другое название Ид-аль Фитр) и закяте.

Верующие в Чечне могут начать выплачивать обязательные закят аль-фитр и каффарат, не дожидаясь завершения месяца поста, заявил муфтий Чечни Салах Межиев в видеообращении на официальной странице ДУМ Чечни в Instagram, насчитывающей 117 тысяч подписчиков.

По его словам, у людей возникает много вопросов, насчет раздачи пожертвования в условиях ограничений на передвижение из-за коронавируса. "Делать пожертвование (аль-фитр) и раздавать его можно с момента начал месяца поста (Рамадан). Сейчас уже можно делать пожертвование в то время, когда вам разрешено выходить (имеется в виду действующий пропускной режим). Вышли, можете раздать пожертвование", - заявил муфтий, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

С 18 марта в Чечне действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля жителям республики запрещено покидать дома без спецпропуска, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Межиев также рассказал, что с начала эпидемии коронавируса в Чечне 25 тысяч 587 раз прочитан Коран, чтение Священного Писания ведется во все населенных пунктах республики.

По данным на 3.50 мск 22 мая видеоролик просмотрели 7694 раз, пользователи оставили под ним 26 комментариев. Они высказали благодарность чтецам Корана, и самому муфтию республики. Пользователь rabinyaallaha111 поинтересовалась о сумме выплаты пожертвования за одного человека. «100 рублей», - ответила на это maryam___444__.

Верующие удивились заявлению муфтия о выплате закят и каффарат до завершения Рамадана.

«В первый раз слышу о том, что выплачивать закят аль-фитр, или каффарат можно до завершения последнего дня Рамадана. Обычно пожертвование необходимо раздать или по завершении последнего дня Рамадана, или в первый день Уразы, до наступления времени обязательного ид-намаза», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Сахиб.

«Не припомню такого, чтобы закят аль-фитр и каффарат раздавали до завершения месяца Рамадан. Я по примеру своего отца и деда делаю пожертвование в первый день Уразы-Байрама, до того, как пойти на ид-намаз. В этом году получается по 100 рублей с члена семьи, а нас теперь семь человек. Отдам эти деньги соседке, пожилой бабушке. Я всегда это делаю», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Али.

«Прежде закят и каффарат было принято раздавать после объявления о завершении последнего дня Рамадана. Можно было это в тот же вечер, или на утро следующего дня сделать. Теперь получается, что закят аль-фитр можно делать в любой день Рамадана... Прежде о таком слышать не приходилось», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сулейман.

Житель Грозного Висхан считает, что с учетом нынешней ситуации вполне оправдано то, что раздавать закят аль-фитр и каффарат можно уже сейчас, в удобное для каждого время. «Любые передвижения в дни празднования Уразы-Байрам категорически запрещены, и вопрос о раздаче обязательного пожертвования действительно серьезный... Я непременно это сделаю сегодня-завтра», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К 21 мая в Чечне выявили 21 случаев заражений за сутки, общее число инфицированных возросло до 1026, умерли 11 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".