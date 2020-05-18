Женщина на улице Еревана во время эпидемии. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

18 мая 2020, 11:14

Количество умерших от коронавируса в Армении достигло 61

В Армении к сегодняшнему дню зафиксирован 351 случай заражения, что почти в два раза выше, чем сутками ранее. Пожилой пациент скончался от осложнений коронавирусной инфекции, сообщил Минздрав страны.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 17 мая, Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, занимает первое место на Южном Кавказе как по общему числу зараженных COVID-19, где их 4472, так и по темпам прироста инфицированных – 189. Количество выздоровевших за период пандемии в стране достигло 1925, умерших - 60.

Первый случай инфицирования в Армении власти страны подтвердили 1 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

В Армении диагноз подтверждён у 4823 человек, 351 случай заражения выявлен за минувшие сутки, говорится сегодня в сообщении Минздрава страны на официальной странице Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 84-летний пациент, у него были сопутствующие хронические болезни, сообщило ведомство.

"За прошедшие сутки зафиксирована еще одна смерть инфицированного COVID-19, однако причиной смерти стала иная болезнь", - отмечается в сообщении министерства.

Общее число смертей от COVID-19 возросло до 61, число инфицированных, умерших по иным причинам, составило 25, сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении. Лечение от вируса в настоящее время проходят 2718 пациентов, выздоровели за сутки 94 пациента, всего с начала эпидемии излечились 2019 больных, следует из инфографики на сайте центра.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Больше половины новых случаев COVID-19 в Грузии пришлось на Болнисский район", "Село в Армении закрыто на карантин из-за коронавируса", "Свыше половины жертв COVID-19 на Южном Кавказе пришлось на Армению".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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