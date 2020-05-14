Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО

14 мая 2020, 15:49

Два жителя Ставропольского края и пациент в Ингушетии скончались от COVID-19 за минувшие сутки. В семи регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксированы 403 новых случая заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", к 13 мая число инфицированных в СКФО достигло 10 184, а число умерших выросло до 111. Наиболее многонаселенный регион федерального округа, Дагестан, сохранил лидерство по общему числу зараженных с начала пандемии, приросту за сутки случаев заражения и смертей от коронавируса. Лидером по общему числу умерших и числу зараженных на 100 тысяч населения в регионе осталась Ингушетия.

За минувшие сутки на Ставрополье скончались еще два пациента с коронавирусом. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", еще одна смерть зафиксирована в Ингушетии. Эта республика сохраняет лидерство по числу жертв коронавируса - теперь их там 33.

В Дагестане 26 умерших, на Ставрополье - 23, в Северной Осетии - 13, в Чечне - девять, в Кабардино-Балкарии - семь, в Карачаево-Черкесии - три. Таким образом, общее число умерших выросло на три и достигло 114.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Дагестан вошел в десятку российских регионов по приросту зараженных

Согласно данным Роспотребнадзора на 10.45 мск 14 мая, в СКФО зарегистрировано 403 новых случая заражения коронавирусом. Темпы заражения растут, но медленно: за предыдущие сутки было зафиксировано на 8 случаев инфицирования меньше, а еще сутками ранее - на 13 меньше.

Дагестан с 98 новыми заражениями остается лидером по этому показателю в федеральном округе и по-прежнему седьмым по России. Другие регионы СКФО в первую десятку не попали. В Кабардино-Балкарии 73 новых случая заражения, на Ставрополье - 72, в Северной Осетии - 70, в Ингушетии - 39. В Карачаево-Черкесии 27 случаев заражения, тогда как за предыдущие сутки было лишь 12. В Чечне прирост наименьший - 24, следует из публикации на сайте Роспотребнадзора России.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число случаев заражения в СКФО достигло 10 587

По данным на 10.35 мск 14 мая, размещенным на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф", с начала пандемии наибольшее число заражений произошло в Дагестане - 3095. В Северной Осетии за все время зафиксирован 1871 случай заражения, в Кабардино-Балкарии - 1548, в Ингушетии – 1372, на Ставрополье – 1248, в Чечне – 865, а в Карачаево-Черкесии – 588. Всего в СКФО с начала пандемии зафиксировано 10 587 случаев инфицирования коронавирусом.

По уровню заболеваемости в СКФО с большим отрывом лидирует Ингушетия, где 270,58 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения. Это наихудший показатель на юге России в целом. Близкая ситуация в Северной Осетии, где 268,5 заражений. В Дагестане их только 99,49, что близко средней цифре по федеральному округу (106,61). Наилучшая ситуация на Ставрополье, где 44,51 случаев заражений на 100 тысяч населения.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан и Ставрополье были самыми населенными регионами округа, там проживали 3,11 млн и 2,8 млн человек соответственно. В Чечне жили 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, указано на сайте Росстата.

Число болеющих коронавирусом в СКФО сократилось

Согласно данным на сайте "Стопкоронавирус.рф", в шести регионах СКФО число болеющих коронавирусом в настоящее время превышает число выздоровевших. Только в Чечне болеющих меньше - их 354 при 502 выздоровевших с начала пандемии. Больше всего болеющих в Дагестане - 1751, тогда как переболели коронавирусом 1318 жителей республики.

В Кабардино-Балкарии болеет 1231 человек, в Северной Осетии - 1061, в Ингушетии – 1008, в Ставропольском крае - 817, в Карачаево-Черкесии – 457. В целом по СКФО общее число болеющих коронавирусом уменьшилось с 6977 до 6679, то есть на 298 (4,27%). Сутками ранее это число, наоборот, выросло. За все время пандемии в СКФО выздоровели 3794 зараженных.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".