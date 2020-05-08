Сообщение о нехватке защитных средств у врачей обернулось для Волковой административным делом

08 мая 2020, 06:16

Правоохранители завели административное дело в отношении главы независимого профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» в Краснодарском крае, эндокринолога Юлии Волковой после того, как она опубликовала в Twitter видеообращение с просьбой обеспечить врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, средствами защиты.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая врач Юлия Волкова сообщила, что получила предупреждение от сочинских правоохранителей об ответственности после публичной жалоба на нехватку средств индивидуальной защиты в больнице. Подобные жалобы врачей нередко становятся поводом для преследования, указал профсоюз "Альянс врачей".

Сообщение о давлении на лидера профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» в Краснодарском крае, врача-эндокринолога сочинской городской больницы №1 Юлию Волкову поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 2 мая. "На неё написан донос со стороны коллег", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

7 мая Юлия Волкова получила из полиции определение о возбуждении в отношении нее административного дела. Правоохранитель, просмотрев видео в Twitter-аккаунте "усмотрел в действиях Волковой Ю.К. признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КРФ об АП (злоупотребление свободой массовой информации, - прим. "Кавказского узла")", говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Отметим, санкции статьи предусматривают для граждан штраф до ста тысяч рублей.

Видеообращение Юлии Волковой было опубликовано 25 марта в Twitter-аккаунте "Альянс врачей Краснодарский край". "Требуем обеспечить нас современными защитными средствами! Мы контактируем с пациентами [...] мы невольно можем быть источником инфекции. Если заболеем мы – врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры – то остановить эпидемию и спасать все наше население будет некому", - говорится в обращении врача.

"Я сказала правду... Мне вчера (6 мая) принесли и положили на стол три маски и выдали один одноразовый халат. Перчатки и очки не выдали. Халаты надо менять каждый день, - перчатки после каждого приема. Эти три одноразовые маски только на одно дежурство. Все врачи ходят по больнице и поликлинике без масок", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При том она отметила, что подобными преследованиями ее отвлекают не только от личных дел, но и должностных обязанностей. "Я должна оказывать помощь пациентам и быть обеспечена средствам индивидуальной защиты, а не ходить по полициям и судам... где так же есть риск заражения", - подчеркнула врач.

Напомним, 19 апреля заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко на онлайн-конференции с врачами больниц региона отчитала врачей за отсутствие бахил. Она предложила врачам районных больниц самостоятельно изготовлять бахилы". Эти слова раскритиковал сенатор от Пермского края, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, указав, что ее задача - обеспечивать врачей бахилами и защитными средствами. Пользователи Twitter призвали уволить замглавы Минздрава Кубани.

На отсутствие средств индивидуальной защиты в центральной районной больнице в марте пожаловалась также врач из Калача-на-Дону Татьяна Ревва. По ее словам, начальство отреагировало на эти жалобы угрозами. Руководство больниц предпочитает скрывать, что не готово к эпидемии, сделал вывод оппозиционер Алексей Навальный, распространивший 26 марта ролик с рассказом Татьяны Реввы. После публикации видеообращения Реввы главврач райбольницы подал заявление в прокуратуру по поводу разглашения недостоверных сведений о работе больницы.

По данным на 7 мая Кубань лидирует в Южном федеральном округе по числу новых случаев заражения коронавирусом - за сутки там выявлено 99 инфицированных, с начала пандемии диагноз подтвержден у 1633 человек. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".