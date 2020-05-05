Оппозиция предостерегла "Грузинскую мечту" от попыток перенести выборы

05 мая 2020, 18:30

Парламентская предвыборная кампания в Грузии будет проходить в условиях ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Оппозиционеры готовы соблюдать ограничения при агитации, но требуют от властей выполнения всех договоренностей и предостерегают правящую партию от переноса выборов.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта на встрече с участием иностранных дипломатов власти Грузии и представители оппозиции договорились об изменении системы парламентских выборов, а 21 марта президент Грузии издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Очередные парламентские выборы в Грузии запланированы на октябрь 2020 года.

Чрезвычайное положение в Грузии продлено до 22 мая. На чрезвычайной сессии 23 апреля депутаты парламента Грузии одобрили поправки, ужесточающие ответственность за нарушение карантина. За нарушения в период действия чрезвычайного положения предусмотрено наказание вплоть до шестилетнего лишения свободы. Власти пытаются таким образом предотвратить массовые акции протеста, считают политолог Гела Васадзе и бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.

Парламентская предвыборная кампания 2020 года в Грузии начнется и будет проходить в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также ужесточенного наказания за нарушение карантина. Закон, предусматривающий жесткие наказания за нарушения карантинных мер, вступил в силу 2 мая: согласно этому закону, нарушение правил самоизоляции или карантина грозит физическим лицам штрафом в размере 2 тысяч лари (625 долларов), для юридических – 10 тысяч лари (3,125 тысячи долларов). Повторное нарушение закона предусматривает для физических лиц – домашний арест от полугода до двух лет, для юридических – штраф, лишение права на деятельность или ликвидацию.

Нарушение самоизоляции или карантина в период действия декрета, изданного президентом Грузии, о чрезвычайном или военном положении предусматривает еще более жесткие наказания – штраф в размере 3 тысяч лари для физических лиц (937,5 доллара), 15 тысяч лари – для юридических лиц (4,688 доллара). За повторное нарушение физические лица подвергнутся лишению свободы на срок до шести лет, юридические – штрафу, лишению права на деятельность или ликвидации в том случае, если декрет президента не будет предусматривать другого наказания.

Оговоренное законом наказание за нарушение правил самоизоляции или карантина во время чрезвычайного или военного положения будет задействовано в будущем, эта мера наказания не касается нарушений в период действующего декрета главы государства, сообщили в парламенте Грузии корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция напомнила "Грузинской мечте" о невыполненных договоренностях

В период действия чрезвычайного положения запрещены массовые собрания людей, проведение акций протеста и выборов. Проведение парламентской предвыборной кампании и самого голосования оказалось под вопросом: в частности, оппозиция ждет выполнения властями достигнутой в марте договоренности об изменении избирательной системы с действующей пропорционально-мажоритарной на аналогичную систему, максимально приближенную к пропорциональной и освобождении политзаключенных.

Согласно "Меморандуму о взаимопонимании", опубликованному 9 марта на сайте американского посольства в Грузии, новый парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, и 30 членов, избираемых по мажоритарной системе. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%. В тексте документа также описываются принципы формирования избирательных округов. "Если досрочные парламентские выборы будут назначены с мая 2020 до 2024 года, первые такие выборы будут проведены в соответствии с правилами, установленными на 2020 год. Все последующие выборы будут проведены в полностью пропорциональной системе к 2024 году", – перевел корреспондент "Кавказского узла" текст меморандума.

Если сроки выборов останутся неизменными, оппозиционеры готовы провести кампанию в условиях ограничений – при отсутствии прямого контакта с избирателями и раздачи агитационных материалов, сообщил председатель фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

"Невозможно будет проводить крупные встречи с избирателями, ходить по домам. Мы воспользуемся другими формами проведения избирательной кампании – посредством социальных сетей, телевидения и печатных СМИ", – сказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Гоциридзе полагает, что власти могут воспользоваться пандемией коронавируса и искусственно продлить свой срок правления, перенеся выборы на более поздний срок.

"Грузинская мечта" прибегнет к попыткам искусственно продлить срок своего правления при ее плохом рейтинге перед выборами. На такие действия будет соответствующее реагирование с использованием рычагов давления международного сообщества", – сказал политик.

Один из лидеров партии "Европейская Грузия" Леван Тархнишвили обратил внимание, что власти не могут объяснить логично введение всех ограничительных мер, которые действуют сейчас в стране. По его мнению, логичных причин для введения комендантского часа, закрытия городов и прекращения деятельности коммерческих компаний нет. "При подобном продолжении нелогичных и ненужных ограничений только потому, что так нужно власти, будет затронут и вопрос выборов", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В Грузии введен комендантский час, а также "социальное дистанцирование", запрещающее приближаться к посторонним людям ближе, чем на два метра. Информация о штрафах за нарушение карантина в разных странах и регионах Кавказа собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

По мнению Тархнишвили, власти используют пандемию в своих политических целях, поскольку введенные ограничения не отвечают целям здравоохранения. Правящая партия должна выполнить достигнутые договоренности, не прибегая к подобным действиям, уверен он. "Если есть политическая воля, то все будет сделано. Если "Грузинская мечта" решит изменить своему слову, то они заплатят и сейчас, и на выборах. Если кто-то считает, что коронавирус и пандемия помогут сохранить власть "Грузинской мечте", то это иллюзия", – заключил Тархнишвили.

Один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили связывает ужесточение наказания за нарушение карантина с политической обстановкой в стране накануне предвыборной кампании и выборов в парламент. "Ужесточение наказания за нарушение карантина и нарушение карантина в чрезвычайный период принято с оглядкой на политические процессы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Выборы не должны переноситься на более поздний срок, если эпидемические условия будут допускать их проведение, отметил политик. Оппозиция при поддержке международного сообщества "постарается не дать возможности" властям перенести выборы, подчеркнул он, напомнив, что переход на новую избирательную систему пока остается под вопросом: парламент еще не приступил к внесению изменений в Конституцию, после принятия которых нужно изменить Избирательный кодекс.

Политологи усомнились в возможности переноса выборов

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе уверен, что власти не смогут искусственно использовать фактор коронавируса в качестве причины для переноса парламентских выборов, поскольку существует риск массовых акций протеста оппозиции и их сторонников. Он обратил внимание, что предвыборная кампания партий и так будет проходить в условиях ограничений.

"Это взорвет политическую ситуацию в стране, и последует острая реакция международного сообщества", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе уверен, что во время действия ограничений – требования носить маски в закрытых помещениях и во время собраний людей в одном месте, – можно обеспечить проведение выборов. Если запускать людей по очереди на избирательные участки и обеспечить социальную дистанцию, проблем с проведением голосования не будет, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". О мерах, которые принимаются на Кавказе для противодействия коронавирусу, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".