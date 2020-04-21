Виталий Калоев ответил на обращение участников акции протеста во Владикавказе

21 апреля 2020, 05:52

Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев, которого участники акции протеста 20 апреля призвали возглавить временное правительство, обратился к протестующим. Он заявил, что события, произошедшие в республике, еще могут "аукнуться", и призвал участников митинга соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики разогнали 20 апреля во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии, с площади Свободы. Однако противостояние продолжилось на соседней площади Штыба. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных.

Участники акции протеста 20 апреля потребовали отправить правительство, парламент и главу республики в отставку, назначить Вячеслава Битарова временно исполняющим обязанности главы республики, а Кабмин заменить временным правительством во главе с Виталием Калоевым.

Виталий Калоев обратился к жителям Северной Осетии после прошедшего в столице республики митинга противников самоизоляции. Видео обращения опубликовано 20 апреля на странице РИА "Регион-онлайн" на видеохостинге Youtube. По данным на 05.52 мск сегодня, 21 апреля ролик набрал 3043 просмотра и 18 комментариев.

Виталий Калоев попросил жителей республики соблюдать режим самоизоляции. "Те ограничения, которые коснулись нас на сегодняшний день, мы должны соблюдать. Мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших" - сказал депутат. Он отметил, что те события, которые произошли в республике, "нас не красят", а также высказал опасение, что событие 20 апреля еще "аукнутся" недели через две.

Некоторые пользователи Youtube обратили внимание Калоева на бедственное положение граждан из-за режима самоизоляции. "А что людям жрать на самоизоляции? Молодые с крепким организмом тоже кушать хотят", - отметил Slava.

"Эти люди ради своих семей вышли, кормить нечем. Люди в съемных углах живут", - написала Lana Dzugaeva.

"А нам детей как кормить?" - задается вопросом Правдоруб.

Другие пользователи поддержали призыв Калоева и высказали недовольство действиями участников акции протеста. "Эти люди безответственны, сейчас они бунтуют, что им некомфортно на самоизоляции, а когда начнутся массовые заболевания и гибель людей, их же близких, они будут горлопанить, что власть бездействует", - заявил Москив777.

Архитектор Виталий Калоев в 2005 году был осужден за убийство в Европе авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал ответственным за крушение самолета и гибель своих жены и детей. В 2007 году Калоев был освобожден за примерное поведение и вернулся в Северную Осетию.Он несколько лет занимал пост заместителя министра строительства Северной Осетии. Вадим Чельдиев и Виталий Калоев ранее вместе участвовали в акциях протеста против завода "Электроцинк", отмечается в материале "Кавказского узла" "Как жители Владикавказа «Электроцинк» одолели".

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об инициаторе акции протеста Вадиме Чельдиеве, который 20 апреля был арестован на два месяца.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".