Активисты предложили Виталию Калоеву возглавить правительство Северной Осетии

20 апреля 2020, 17:53

Вячеслав Битаров должен стать временно исполняющим обязанности главы, а Кабмин нужно заменить временным правительством во главе с Виталием Калоевым, такое требование выдвинули к властям активисты во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии по призыву активиста Вадима Чельдиева. Сам он задержан. Инициативная группа после переговоров с властями призвала собравшихся разойтись, но они не сделали этого. Тогда о необходимости разойтись предупредила полиция, и силовики начали вытеснять протестующих.

В листовке, которую опубликовал сегодня Telegram-канал "Немного в теме", говорится, что правительство, парламент и глава Северной Осетии должны уйти в отставку до 8 мая. Эта дата связана с желанием протестующих вопреки объявленному нынешними властями режиму самоизоляции провести парад в честь победы в Великой Отечественной войне.

Вячеслав Битаров должен стать временно исполняющим обязанности главы, а Кабмин нужно заменить временным правительством во главе с Виталием Калоевым. В листовке отмечается, что Калоев лично должен определить состав временного правительства. Выборы главы республики и депутатов парламента нужно провести "в кратчайшие сроки", указано в листовке.

Составителем этих требований является активист Вадим Чельдиев, говорится в сегодняшней публикации здания "Регион Online".

Архитектор Виталий Калоев в 2005 году был осужден за убийство в Европе авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал ответственным за крушение самолета и гибель своих жены и детей. В 2007 году Калоев был освобожден за примерное поведение и вернулся в Северную Осетию.Он несколько лет занимал пост заместителя министра строительства Северной Осетии. Вадим Чельдиев и Виталий Калоев ранее вместе участвовали в акциях протеста против завода "Электроцинк", отмечается в материале "Кавказского узла" "Как жители Владикавказа «Электроцинк» одолели".

Требования протестующих нелогичны, указал автор блога на "Кавказском узле" "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть".

"Вопросы к протестующим. Если вы недовольны режимом самоизоляции то почему требуете отставки Битарова <...>? Ведь режим объявлен по всей России, и глава РСО-Алании его только выполняет. <...> Если вы не верите в коронавирус в принципе, то почему не требуете от власти публично доказать что он и пандемия есть? Почему не требуете этого от, Москвы, Кремля? Почему среди митингующих люди в масках. Вируса ж нет? Почему нет конкретных требований, кроме отставки? Скажем, от предпринимателей - таких, как: возместите нам убытки, окажите финансовую помощь, как это делают в Германии и в США. Что даст отставка Битарова? Что, главу Республики на этот раз изберут, а не назначат? Будет снят режим самоизоляции и карантина в отдельно взятом регионе РФ?" - написал блогер в сегодняшней заметке "Митинг протеста во Владикавказе". Он предположил, что "протесты тщательно организованы, а вовсе не стихийные".