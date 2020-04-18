Консерватизм верующих на Юге России мешает церкви перейти в онлайн

18 апреля 2020, 05:24

Онлайн-формат ведения служб является вынужденной мерой для православной церкви в условиях распространения коронавируса, и после снятия ограничения верующие регионов юга России вернуться к традиционным обрядам, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки. При этом новый формат празднования Пасхи может заинтересовать тех, кто ранее не посещал богослужения, и впоследствии станет стимулом лично на них присутствовать, предположили они.

Как писал «Кавказский узел», 17 апреля с призывом не посещать на Пасху церковь обратился к православным Чечни, Дагестана и Ингушетии архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Он указал, что из-за пандемии служба в храмах пройдет только при участии священников, а верующим будет доступна видеотрансляция. Ранее с подобными призывами к верующим обратились представитель Элистинской и Калмыцкой епархии Анатолий Скляров и глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов.

По данным на 17 апреля в России зафиксировано 32 008 случаев заражения коронавирусом, 273 человека умерло, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

На фоне пандемии коронавируса и запрета массовых мероприятий все больше обрядов православной церкви полностью или частично приобретают онлайн-формат, но это вынужденное и временное явление, связанное непосредственно с текущей ситуацией, считает историк-религиовед, доцент Российского государственного гуманитарного университета Петр Чистяков. "Трансляция богослужений, в том числе рождественских и пасхальных, - это достаточно давняя традиция. В России впервые это случилось в 1990 году, на излете советской власти. Тогда это стало сенсацией, было непривычно, неожиданно. Но с тех пор это стало традицией", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чистяков указал, что сегодня возможностей гораздо больше. "Можно транслировать не только по телевидению, но и через интернет, соцсети. Но все это ни коим образом не заменяет службу... невозможно причаститься онлайн", - сказал он. Религиовед отметил, что для причастия верующий должен либо сам прийти в храм, либо священник может посетить его дома. "Поэтому это не тенденция современного мира, а всего лишь временная мера», - подчеркнул Чистяков.

Маловероятно, что ранее обязательные обряды, требующие физического участия прихожан, объявят необязательными, сказал он. «Онлайн-практики не станут альтернативой настоящим обрядам. Я вполне допускаю, что есть люди, которые не страдают из-за того, что не могут пойти на пасхальную службу, - это в основном светские люди. Есть те, кто всегда праздновал Пасху, но не ходил в церковь, то есть были дома и смотрели онлайн-трансляцию. Для остальных это, наверное, нарушение принятых норм, и они не станут приверженцами онлайн-режима», - считает Чистяков.

Восприятие Пасхи в условиях режима самоизоляции и перехода церкви в онлайн-режим не изменится, уверен он. «У человечества есть печальный опыт, когда верующие не могли попасть в церковь, посетить пасхальные службы... но восприятие Пасхи никак не изменилось. И сейчас не изменится», - сказал он.

Любой верующий, привыкший ходить в церковь на Пасху, плохо переносит отсутствие возможности физически присутствовать на богослужении, и это не зависит от региона проживания, отметил Чистяков.

Мнение о том, что онлайн-формат богослужений актуален только для нынешней ситуации с коронавирусом, поддерживает доктор исторических наук Андрей Зубов. «В России большинство верующих людей с большим трудом приспосабливается к религиозной жизни в режиме онлайн. Им, конечно, хотелось бы вернуться в офлайн режим... Мы знаем, что есть люди, которые, несмотря на все запреты, пытаются попасть в храмы, чтобы физически присутствовать на богослужении. Это, в том числе, касается юга России, Кавказа в целом. Там еще более болезненно будут воспринимать эти вещи, но ситуация такая», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Эти нововведения в целом воспринимаются верующими как нарушение принятых норм, отметил Зубов. "Главный момент в священнодействии – это коллективное участие... Священники должны действовать в режиме прямого контакта", - считает историк. При этом он полагает, что в режиме онлайн элемент участия в службе тоже присутствует, но "это совсем не тот уровень участия, который нужен для священнодействия".

"Это приведет к изменению восприятия Пасхи. Но новые реалии не уничтожают ощущение Пасхи, а скорее обостряют его, так как возникает тоска по-обычному (празднованию).... Люди привыкли, что все открыто, свободно. Вдруг это стало невозможным. После пандемии люди больше станут ценить возможность посещать церковь», - сказал Зубов.

Онлайн-формат обрядов православной церкви – это тенденция современного мира, которая началась задолго до карантинных мер, считает кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела этнографии Центральной Азии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН Светлана Белоруссова.

"Отношение церкви к интернету очень непростое. В частности, церковь против, чтобы обряды, которые предполагают физическое присутствие верующего, уходили в интернет - в этом случае общение между священниками и прихожанами перемещается в виртуальную реальность. Пандемия просто ускорила использование современных технологий. Я убеждена, что после пандемии обратного пути не будет, поскольку это удобно для прихожан. Церковь тоже сейчас постепенно понимает, что интернет – это площадка, где надо себя проявлять и усиливать свое влияние", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Белоруссова отметила, что церковь выступает за то, что бы священники вели свои блоги и набирали как можно больше подписчиков, чтобы проводить миссионерскую работу.

По ее мнению, церковь пока не готова к тому, чтобы объявить факультативными ранее обязательные обряды, требующие физического участия прихожан. "В церкви настаивают на физическом присутствии и участии прихожан, поэтому основные обряды вряд ли будут и дальше проводиться онлайн. При этом церковь разрешает через интернет выбрать определенный монастырь, поставить свечку за упокой, за здравие, и это считается нормальным явлением. Например, допускается молиться онлайн-иконе, то есть найти ее в интернете, открыть изображение и помолиться". - рассказала Белоруссова. В случае с обрядами крещения, причастия церковь и в дальнейшем будет настаивать на физическом присутствии, считает она.

Восприятие Пасхи в условиях режима самоизоляции и перехода церкви в онлайн-режим изменится в лучшую сторону, уверена Белоруссова. Возможность принять участие в онлайн-богослужении приведет к тому, что большее число людей, в том числе светских, заинтересуются Пасхой, сказала она. "Многие просто стесняются ходить в церковь, им мешают какие-то правила посещения храма", - полагает Белоруссова. В следующем году на Пасху в храмы придет больше людей, вспомнив, что год назаду них не было такой возможности, полагает этнограф.

Жителям юга России, где сильны православные традиции, сложнее перестроиться под современные реалии. «Там, где все более традиционно, сложнее дается привыкание к новому, в частности, к празднованию Пасхи в онлайн-режиме. Процесс распространения новых реалий в этих регионах будет медленным, но он будет в любом случае. При этом церковь продолжит настаивать на важности физического присутствия верующих на разных мероприятиях. Терять прихожан им не хочется», - подчеркнула Белоруссова.

Перемещение религии в интернет, в сферу цифровых медиа – это тенденция, которой порядка 20-25 лет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор исторических наук, профессор учебно-научного Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета, соредактор журнала «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» Александр Агаджанян.

" У нее две составляющие: это просто использование цифровых технологий как вспомогательных, для того, чтобы выложить реальные службы, вывесить объявления, перевести споры на форумы... и создание совершенно новых религиозных форм наподобие особой виртуальной религии, которая не просто помогает, а заменяет традиционные формы религии", - сказал он.

"Нынешняя ситуация дает огромный простор для подобного творчества: например, как освятить вербу или пасхальные яйца, находясь дома. Но все это не значит, что традиционные формы после окончания пандемии исчезнут. Они восстановятся и даже в первое время будут более востребованы. В то же время новые, изобретаемые сейчас формы, останутся в арсенале и будут и далее сочетаться с традиционными», - считает Агаджанян.

Онлайн-трансляция церковных служб, «дистанционное» схождение Благодатного огня и другие обряды с элементами религиозной тайны, уходящие корнями в язычество, воспринимаются сегодня как нарушение принятых норм. "Понятие о том, что есть норма, а что нет, становится более открытым. Наиболее важные элементы религии, например, православия, касаются... во-первых, телесного, «сенсорного» контакта с божественным, прежде всего, через причастие, а также иконы, кресты, во-вторых, «общего служения», «соборности», то есть физического единения в храме во время литургии, молитвы, ощущение церкви как «тела Христова», - пояснил Агаджанян. "И то и другое сейчас невозможно, или, по крайней мере, затруднено. Поэтому неизбежен отход от основ традиции, канона, нормы. Этот отход интерпретируется, обосновывается священниками разными способами. Прежде всего, призывом заменить «сенсорную», «физическую» сопричастность чисто духовным единством. Эта сторона, конечно, тоже важная, часть христианского дискурса, но она не способна заменить полностью «архетипических» форм, где физическое ощущение, эмоция, сознание и дух соединены", - подчеркнул он.

Пасха в этом году вызовет больше интереса из-за нововведений, полагает профессор. "Для большинства воцерковленных людей больших перемен не будет, отход от обычной формы богослужения и празднования Пасхи ими будет воспринято как временная, уникальная ситуация", - рассказал Агаджанян. У остальной массы православных "нынешнее положение может вызвать больший интерес к Пасхе, чем раньше, ибо Пасха оказывается более доступной, информационно удобной для потребления", - считает он.

Агаджанян отметил, что для более «православных» регионов, например, на юге России, разумеется, ситуация с ограничениями гораздо более тяжелая – неслучайно реакция краснодарского митрополита на введенные властями ограничения была одной из наиболее жёстких», - сказал Александр Агаджанян.

Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор сообщил, что епархия вынуждена приостановить общественные богослужения, сообщило 2 апреля издание "Юга". При этом он указал, что власти Краснодарского края не внесли посещение храмов в список исключений, которые подразумевают выход из дома. «В целях защиты прихожан от возможного административного и даже уголовного наказания благословляется приостановить с 5 апреля до особого указания общественные богослужения на всей территории Кубанской митрополии», - процитировало главу митрополии издание.

Нововведения в церкви, появившиеся из-за коронавируса, - временные, уверен историк из Кабардино-Балкарии, автор исследования "Терское казачье восстание. 1918" Эдуард Бурда. «Любая религия - это прежде всего традиции, которые строго соблюдаются. Православие не исключение. Как только ситуация с коронавирусом разрешится, все станет по-прежнему. Для воцерковленых прихожан нововведения, конечно, же неприемлемы», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Восприятие Пасхи нововведения не изменят, но призыв не посещать могилы вызвал обеспокоенность среди людей, несмотря на то, что церковь и не одобряет посещение прихожанами кладбищ в этот день, отметил Бурда. «Сложилась традиция, и кладбища массово в этот день посещались... Мне 50 лет, и я с детства знаю, что на Пасху нужно пойти на кладбище», - рассказал историк.

Ограничения на посещения кладбищ из-за эпидемии коронавируса введены в нескольких регионах юга России. Так, Роспотребнадзор Дагестана запретил посещение храмов и кладбищ до конца апреля, сделав исключение лишь для участников похоронных обрядов. Ранее подобные меры ввели Ростовская, Волгоградская области, а также Ставропольский край.

Советы врачей, как не заразиться коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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