Число зараженных в Кабардино-Балкарии за сутки увеличилось до 69

16 апреля 2020, 12:44

19 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Кабардино-Балкарии, и общее число заболевших в республике достигло 69. В инфекционной больнице находятся 39 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом. К 13 апреля общее число инфицированных достигло 50. В крайне тяжелом состоянии находятся трое зараженных коронавирусом, сообщили в республиканском Минздраве 15 апреля.

За прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии выявлены 19 новых случаев заражения коронавирусом, и число заболевших достигло 69. В инфекционной больнице Нальчика находятся 39 пациентов, остальные - дома под наблюдением врачей. Из числа госпитализированных шесть - в реанимационном отделении, трое - на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе Кабардино-Балкарии.

По данным штаба, за сутки из больницы выписан один человек, у которого коронавирус не подтвердился. "С 15 апреля начат прием больных во второй госпиталь, за ночь поступили пять пациентов с пневмонией. Состояние пациентов тяжелое и средней тяжести. Среди тех, у кого выявлен вирус, - 8 детей. В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1183 человека, имевшие контакты с зараженными", - сообщили в оперативном штабе.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работали только продуктовые магазины и аптеки. С 14 по 19 апреля приостановлена работа станций техобслуживания, магазинов автозапчастей, автомоек и парикмахерских, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".