Жители Сочи пожаловались на трудности выживания в условиях карантина

09 апреля 2020, 05:38

Более 250 протоколов за нарушение режима карантина уже выписано в Сочи. Жители города рассказали про жесткие ограничения из-за коронавируса и пожаловались на финансовые проблемы в связи с отсутствием возможности работать.

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи, вышедшие на улицу на седьмой день карантина, назвали запреты властей на передвижение без пропусков неправомерными.

C 31 марта жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции. За соблюдением карантина в Сочи следят патрули, они проверяют документы у прохожих и просят указать причину, по которой люди находятся вне дома, рассказали жители города.

"По состоянию на 8 апреля водителям и пешеходам, нарушающим режим карантина в Сочи, выписано более 250 протоколов. Патрулируют улицы курорта уже сто отрядов, в составе которых сотрудники ДПС, Росгвардии, казаки, сотрудники администрации. Поручение усилить контроль дал глава города Алексей Копайгородский. Он лично инспектирует улицы совместно с руководителями силового блока. В целом сочинцы относятся ответственно к самоизоляции, людей на улице практически нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 8 апреля временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян.

По его словам, патрули останавливают водителей личного транспорта и прохожих и уточняют у них, почему они вышли из дома, проверяют пропуска, "которые сейчас необходимы".

"В случае отсутствия пропуска водитель или прохожий признается нарушителем карантинного режима. На нарушителя составляется протокол, и ему грозит штраф. У автомобилистов наличие пропуска проверяют сотрудники ДПС совместно с Росгвардией", - отметил Нерсесян, добавив, что карантин "продлится до 12 апреля, согласно постановления губернатора".

По данным на 8 апреля в Краснодарском крае общее число зараженных коронавирусом достигло 85. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, один из них - в инфекционной больнице №2 Сочи.

По словам вице-мэра Сочи Константина Чеботаря, "передвигаться по городу можно только при наличии зеленого пропуска, а для того, чтобы выехать за пределы муниципального образования, обязательно необходимо получить красный пропуск".

"На тех, кто находится в городе, не имея при себе специального пропуска, полицейские составляют административные протоколы. Штраф для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Патрулирование ведется в настоящее время в круглосуточном режиме", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "пропуска работающим в дни карантина горожанам выдают руководители организаций, обеспечивающие жизнедеятельность курорта".

"При этом на документе должна быть печать и подпись курирующих отрасли руководителей администрации города. Для передвижения на автомобилях по городу необходимо иметь специальные пропуска зелёного цвета. Их выдают предприятиям, организациям и госучреждениям, необходимым для обслуживания населения. При этом, если получен пропуск на транспорт, и водитель является собственником автомобиля, ему получать документ отдельно для себя не требуется. Распределением красных пропусков, которые дают право на передвижение внутри Краснодарского края и пересечение границ муниципалитетов на автомобиле, занимаются профильные региональные министерства", - также сообщил Чеботарь.

По словам представителя пресс-службы УВД по городу Сочи Екатерины Леликовой, вся информация о нарушителях карантина передается в суд и администрацию города.

По данным пресс-службы администрации города Сочи, сотрудники мэрии осуществляют контроль за ценами во всех магазинах курорта, а информация о фактах нарушения направляется в прокуратуру.

Кроме того, по данным пресс-службы, в Сочи профилактические медицинские осмотры отменены на период действия ограничительных мер. "Жителям рекомендовано отложить обращения в больницу за плановой помощью, если нет угрозы жизни и здоровью. Тем не менее, медицинская помощь в полном объёме оказывается пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системами, находящимся на заместительной почечной терапии, а также в экстренных случаях", - говорится в сообщении, опубликованном 8 апреля на официальном портале города-курорта Сочи.

В сообщении также указано, что определен особый порядок посещения медицинских учреждений беременными женщинами. Плановые осмотры и скрининги проводятся по предварительной записи. Необходимость посещения женской консультации определяется накануне дня приёма по телефону. Далее согласовывается время приёма. После этого на электронную почту или по SMS поступит направление в медицинскую организацию. При необходимости врач придёт домой к пациентке. Чтобы сократить время нахождения будущей мамы в больнице, сдачу необходимых анализов совмещают с проведением УЗИ/КТГ или консультациями специалистов", - говорится в сообщении.

Микаэль Нерсесян также отметил, что при определении загруженности улиц власти ориентируются на автоматические показатели серверов "Яндекса". Индекс рассчитывается по пятибалльной шкале, где пять баллов соответствуют почти пустой улице, а ноль баллов - часу-пик. "По состоянию на 08:00 мск 8 апреля на улицах Сочи отмечено меньше всего жителей - индекс самоизоляции составил 4,1 балла. При том, что до пандемии коронавируса загруженность городских улиц в это время была в среднем 2,5 балла", - сообщил он.

Жители Сочи рассказали о выживании в условиях карантина

Корреспондент "Кавказского узла" 8 апреля проехалась на автомобиле с пропуском по улицам Сочи. Улицы пустынны. Редкие прохожие пояснили корреспонденту, что рискуют выйти на улице только по особым нуждам, так как опасаются штрафов. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только мнения опрошенных жителей Сочи.

Парикмахер Ирина призналась, что сидеть дома невыносимо. "Хотя я понимаю ответственность и боюсь заразиться. Выхожу выбросить мусор, в ближайший магазин, в аптеку - это все. Работы нет, денег нет. Принимала клиентов на дому, так как парикмахерская, где я работала уже два года как закрылась, но клиенты остались. На жизнь хватало. Но сейчас принимать кого-либо боюсь, да и клиенты бояться приходить по двум причинам: бояться заразиться и боятся, что их привлекут к ответственности за то, что они будут идти по улице без пропуска".

Проблему карантина она назвала также "экономической и политической".

По ее словам, она общается по телефону с клиентками, которые жалуются на невозможность воспользоваться многими услугами.

"Обсуждаем по Whatsapp и по телефону в группах, что в Сочи рынок труда почти весь теневой. Исключение - муниципальные и государственные служащие и должности. А парикмахеры, швеи, экскурсоводы, таксисты, персонал в мини-гостиницах, продавцы в ларьках, уборщицы - это все, кто сейчас голодают, и кто получал теневые доходы от легального и нелегального бизнеса. Запасы уже у всех на исходе", - посетовала она.

По ее словам, запасов продуктов ей хватит только до выходных, а из накоплений осталось около пяти тысяч рублей на оплату услуг ЖКХ и лекарства. "Если эти деньги закончатся, а карантин продлят еще, то что я буду делать, не знаю", - пожаловалась Ирина.

Светлана Капустина рассказала, что вышла из дома в ближайшую аптеку. По ее словам, до карантина она работала реализатором в ларьке и получала черную зарплату от работодателя. С введением карантина ларек на торговой галерее закрылся, и она осталась без средств к существованию.

"У меня паника. Деньги на исходе. Лекарства мне жизненно необходимы, я - гипертоник. 30 таблеток на месяц от давления стоят 850 рублей. Лекарства закончились, купила 30 таблеток на месяц. Пришла квитанция ЖКХ за март - до 10 апреля надо оплатить восемь тысяч рублей. Продукты самое необходимое - минимум на десять тысяч рублей. У меня растет сын. Кушает хорошо, подавать надо каждый день первое, второе и третье - минимум три раза в день. Все время просит мясо, рыбу: молодой организм растет. Сама себе отказываю во всем, не доедаю, ему отдаю. Но что дальше? Хорошо, если карантин закончится и опять можно будет торговать после 12 апреля. А если нет?", - задается она вопросом.

Алексей Ерошов рассказал, что живет в центре Сочи на улице Навагинской, и там всегда много патрулей. "Я вышел из дома и направился в булочную на рынок за хлебом. Меня остановили полицейские и стали требовать пропуск. Я им сказал, что иду в булочную на рынок. Сказал адрес, где живу. Они сочли, что я далеко ушел от дома, и стали готовиться составить на меня протокол. Только через полчаса объяснений мне удалось их убедить, что поблизости от моего дома нет других булочных и меня отпустили без протокола. Думаю, что это ужасная глупость, тем более нет никакого регламента, как далеко от дома можно ходить за хлебом", - рассказал он.

Он признался, что работает по найму на городских стройках. "Это у нас называется шабашка. Шабашил на частных стройках многоквартирников на Старой Мацесте, на Мамайке, в Дагомысе. Деньги были всегда. А сейчас все остановилось, скоро не будет денег даже на хлеб. Но кого это касается? Сытые, видимо, голодным не верят. Я живу с девушкой, снимаем квартиру. Она тоже осталась без работы. Работала мастером педикюра в частной парикмахерской без оформления. Никаких трудовых договоров у нас нет. Да кто их в Сочи составляет? Работодатели не хотят платить налоги. Когда меня остановили, то сказали, что отправят дело в суд и там меня оштрафуют на 15 тысяч или 40 тысяч рублей. Да где же я возьму деньги на такой штраф? Нам реально скоро нечего будет есть", - заявил он.

По словам безработного юриста Андрея Пузанова, он осуществляет уход за престарелыми родителями. "Отец, 82 года - инвалид II группы, малоподвижен, мать, 82 года - тоже малоподвижна. Согласно законодательству РФ, осуществляю за ними официально уход. За эту социально значимую работу к пенсиям моих родителей Пенсионный фонд доплачивает по одной тысяче рублей для расчёта за ухаживающим. Также за данный вид деятельности дополнительно добавляют 1,2 балла в год на будущую пенсию", - рассказал он.

По его словам, в Пенсионном фонде ему объяснили, что по закону он не имеет права осуществлять какую-либо трудовую оплачиваемую деятельность. "Закон позволяет родителям признать меня иждивенцем и доплатить им к пенсии. Фактически мой доход составляет 2400 рублей в месяц, что не соответствует МРОТ и по закону недопустимо. Однако Пенсионный фонд в иждивении отказал. Сослались на возраст иждивенца. Остаётся только судиться, но это затратно и утомительно во времени. Стоит отметить, что данная жизненная ситуация напрямую не урегулирована российским законодательством", - отметил Пузанов.

"Как юрист я уверен, что эти меры принудительной самоизоляции и штрафы за нарушение карантина - излишние и незаконные. С добровольным режимом самоизоляции согласен, к ситуации отношусь с пониманием, угрозу считаю вполне вероятной", - также отметил он.

Жительницу Сочи вызвали в суд за нарушение карантина

Жительница Сочи и собственница апартаментов в пансионате "Светлана" Екатерина Алексеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня, 9 апреля она должна предстать перед судом на основании протокола, составленного 7 апреля на нее за нарушение карантина. При этом она отказывается признать, что что-то нарушила.

Она рассказала, что в 2018 году приобрела в бывшем пансионе "Светлана" гостиничный номер площадью 20 квадратных метров, включая душевую и туалет, а также небольшую веранду. "Комната очень маленькая. У нас с супругом ребенок, мы там не можем все вместиться. Это обыкновенный гостиничный номер на короткий срок пребывания. Были вынуждены снять поблизости квартиру с удобствами, а чтобы номер не простаивал, сдать его в аренду отдыхающим. Объявление об этом разместили в Интернете".

По ее словам, когда объявили карантин, супруги забыли снять объявление. "Вдруг раздался звонок. Звонил мужчина, который изъявил желание снять номер. Мы ему пояснили, что сейчас карантин, на что он ответил, что все равно хочет посмотреть. Я согласилась ему показать. После чего налетели [правоохранители] и стали меня обвинять в нарушении карантина. Мои объяснения, что я ничего не нарушала, были бесполезны. Я была очень напугана. Дело передали в суд и сказали мне явиться в Хостинский суд к десяти часам 9 апреля. При этом, как я поняла, меня хотят обвинить не как физлицо, а как юридическое лицо, хотя я не ИП и не ООО. До сих пор ничего не понимаю, что же я нарушила", - рассказала Алексеева.

Муж Алексеевой Леонид переживает за жену. "Она настолько напугана, что это отражается на ее здоровье. Не могу ее успокоить. Обошлись с ней очень неправильно и агрессивно, чему я являюсь свидетелей. Я хочу выступить в суде, но так же, как и Екатерина, не знаю, как я буду добираться до суда: не оштрафуют ли нас теперь еще и за то, что она, как обвиняемая, и я, как свидетель, поехали в суд без пропусков. Ответов на эти вопросы никто дать не может", - заявил он.

Какими-либо комментариями официальных представителей полиции относительно предъявленного Алексеевой обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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