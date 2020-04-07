Оппозиционное движение в Азербайджане заявило о давлении на активистов

07 апреля 2020, 10:00

Азербайджанское движение за демократию и благоденствие заявило, что власти используют карантинный режим для давления на активистов: члены организации подверглись приводам в полицию, один человек арестован под предлогом борьбы с пандемией. Истинной причиной преследований оппозиционеры видят подавление свободы выражения.

Как писал "Кавказский узел", к 6 апреля в Азербайджане выявлен 641 случай заражения коронавирусом. С начала эпидемии семь пациентов скончались. 6 апреля также стало известно о 18 случаях коронавируса в Нахичеванской автономной республике, не имеющей прямого сухопутного сообщения с остальной частью Азербайджана.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Азербайджанское движение за демократию и благоденствие сообщило, что задержаниям и штрафам подверглись его активисты Ровшан Мурадлы, Ульфат Ахвердиев, Ильгар Ягублу, Мухаббат Мурад и Шакир Мамедли.

"Полиция забрала из дома члена сумгаитской городской организации нашего Движения Ровшана Мурадлы. С ним провели профилактическую беседу, после чего, предупредив, освободили. Другого активиста Ульфата Ахвердиева также забрали в полицию и без всяких причин оштрафовали на 100 манатов (60 долларов) под предлогом нарушения карантинного режима. Приводу в полицию и штрафу на сумму 100 манатов был подвергнут еще один активист Ильгар Ягублу. На еще одного активиста Мухаббата Мурада оказали психологическое давление по телефону, потребовав прекращения критики властей в социальных сетях", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер Движения за демократию и благоденствие (ДДБ) Губад Ибадоглу.

Кроме того, по его словам, член высшего меджлиса ДДБ и глава Сумгитского отделения организации Шакир Мамедли 6 апреля был задержан, несмотря на то, что вышел из дома, получив смс-разрешение. В тот же день городской суд Сумгаита приговорил Мамедли к 15 суткам ареста по ст. 535.1 (неподчинение полиции) КоАП Азербайджана.

"Приводы активистов в полицию и принуждение к удалению их постов и других данных в Facebook свидетельствуют о том, что их преследуют именно по политическим мотивам, за свободу выражения", - подчеркнул Ибадоглу.

Преследования активистов начались после арестов члена Национального совета демократических сил Тофига Ягублу и ряда других оппозиционеров, сказано также в заявлении ДДБ, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" поздно вечером 6 апреля.

"Ограничения под предлогом карантинного режима экономических, социальных и культурных прав граждан приводит и к прямому подавлению свободы выражения", - заявил Ибадоглу.

ДДБ призвало власти прекратить репрессивные меры против критиков власти и освободить члена движения Мамедли и других арестованных активистов.

Национальный совет демократических сил Азербайджана осудил власти за репрессивные меры против оппозиционеров, заявив, что правительство использует ситуацию с пандемией "для расправы над политическими противниками".

"В связи с ограничениями карантинными мерами, принуждением людей не работать, а соответственно не иметь доходов, в обществе накапливается напряженность. Видимо, преследуя активистов, власти принимают "превентивные меры", дабы не допустить народных волнений. Однако это опасный тренд. Ибо сжимающаяся пружина очень резко отскакивает. И репрессивные меры могут усилить протестные настроения и выплеснуть их на улицу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

В пресс-службе МВД сказали, что не располагают информацией об активистах, указанных в заявлении ДДБ. Однако в ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции принимают меры против нарушителей карантинного режима.

Напомним, 6 апреля полиция Азербайджана сообщила об аресте шести человек. Собственник одного из объектов питания был арестован за то, что его заведение работало вопреки объявленному карантину. Пять человек были арестованы за попытку незаконно пересечь полицейские посты в различных городах и районах Азербайджана, заявило ведомство.