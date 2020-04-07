Ростовская лаборатория получила право подтверждать тесты на коронавирус

07 апреля 2020, 07:13

Лаборатория особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области получила статус референс-центра для тестирования пациентов с подозрением на коронавирус наряду с центрами в Москве и Новосибирске.

Как писал "Кавказский узел", депутат от партии КПРФ в городской думе Батайска Родион Башкатов обратился в суд с административным иском к губернатору Ростовской области Василию Голубева с требованием отменить режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. По мнению депутата, ограничения на передвижение нарушают конституционные права людей.

В Ростовской области по состоянию на 6 апреля насчитывается не менее девяти зараженных коронавирусом, говорится в обновляемой хронике "Коронавирус добрался до Кавказа". В областной столице сокращено количество общественного транспорта на линиях, установлены усиленные посты на въездах и сформированы наряды для патрулирования улиц.

Лаборатория особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области получила статус референс-центра, который позволит оперативно проводить тестирование пациентов на коронавирус. Ранее тесты отправлялись в референс-центры Москвы и Новосибирска, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В сообщении также отмечается, что пятеро жителей области находятся под наблюдением врачей с предварительно положительным тестом на коронавирус. Лаборатория 6 апреля установила предварительные положительные тесты еще у трех человек.

Три жители Ростова-на-Дону были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Каждый из них заплатит по 15 тысяч рублей, написал 6 апреля на своей странице в соцсети Instagram глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Граждане находились в общественном месте - не по месту проживания (пребывания) и не имея оснований, предусмотренных постановлением правительства Ростовской области №272 от 5 апреля 2020 года", - написал он.

По данным на 6 апреля в Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 3750 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 3716 человек. Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено 8095 человек, информирует ТАСС.