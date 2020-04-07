Сотрудники лаборатории. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

07 апреля 2020, 07:13

Ростовская лаборатория получила право подтверждать тесты на коронавирус

Лаборатория особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области получила статус референс-центра для тестирования пациентов с подозрением на коронавирус наряду с центрами в Москве и Новосибирске.

Как писал "Кавказский узел", депутат от партии КПРФ в городской думе Батайска Родион Башкатов обратился в суд с административным иском к губернатору Ростовской области Василию Голубева с требованием отменить режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. По мнению депутата, ограничения на передвижение нарушают конституционные права людей.

В Ростовской области по состоянию на 6 апреля насчитывается не менее девяти зараженных коронавирусом,  говорится в обновляемой хронике "Коронавирус добрался до Кавказа". В областной столице сокращено количество общественного транспорта на линиях, установлены усиленные посты на въездах и сформированы наряды для патрулирования улиц.

Лаборатория особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области получила статус референс-центра, который позволит оперативно проводить тестирование пациентов на коронавирус. Ранее тесты отправлялись в референс-центры Москвы и Новосибирска, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В сообщении также отмечается, что пятеро жителей области находятся под наблюдением врачей с предварительно положительным тестом на коронавирус. Лаборатория 6 апреля установила предварительные положительные тесты еще у трех человек.

Три жители Ростова-на-Дону были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Каждый из них заплатит по 15 тысяч рублей, написал 6 апреля на своей странице в соцсети Instagram глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Граждане находились в общественном месте - не по месту проживания (пребывания) и не имея оснований, предусмотренных постановлением правительства Ростовской области №272 от 5 апреля 2020 года", - написал он.

По данным на 6 апреля в Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 3750 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 3716 человек. Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено 8095 человек, информирует ТАСС.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Примечание:

"Минздрав Калмыкии пригрозил принудительно госпитализировать нарушителей карантина", "Жители Чечни раскритиковали власти за непоследовательность в мерах карантина", "Житель Гудермеса публично извинился за шутку над режимом карантина".

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