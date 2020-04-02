Пользователей Instagram обеспокоило решение властей о закрытии границ Чечни

02 апреля 2020, 02:13

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о запрете на въезд и выезд из Чечни с 5 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Жители республики, которым требуется лечение за ее пределами, не смогут поправить свое здоровье, а те, кто трудится в других регионах, останутся без заработка, посетовали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта глава Чечни Рамзан Кадыров подписал ряд указов, рекомендовав местным жителям с хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет находиться в режиме самоизоляции. Нормативные акты были опубликованы на фоне ранее заявленных угроз Кадырова о физической расправе с нарушителями карантина. Двухнедельный обязательный карантин для первой группы жителей Чечни из 15 человек, прибывших ранее в республику из неблагополучных в эпидемиологическом плане стран, завершился 30 марта. Гражданам, помещенным на карантин, запрещены близкие контакты с родными, их соседей просят уведомлять, если они станут свидетелями нарушений ограничительных мер, рассказали "Кавказскому узлу" грозненцы.

К 1 апреля в республике официально были подтверждены девять случаев заражения, в этот же день стало известно о первом случае смерти пациента с коронавирусом в Чечне: умерла 82-летняя женщина, состояние которой ранее врачи назвали тяжелым, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

"Сегодня (1 апреля) принял решение с 5 апреля ввести режим полной изоляции Чеченской Республики от коронавируса. До этой даты все жители Чеченской Республики, находящиеся за пределами республики, должны вернуться домой", - написал Рамзан Кадров на cвоей странице в Instagram, насчитывающей 959 тысяч подписчиков.

Глава республики подчеркнул, что те, кто планировал выехать из Чечни, также должны покинуть республику до этой даты. Он также указал, что с 5 апреля Чечня не будет принимать авиарейсы, пассажирские поезда, въезд для автотранспорта будет закрыт. "Исключение делается для машин экстренных служб, доставки продовольствия и лекарств", - сообщил Кадыров.

Кадыров отметил, что при острой необходимости вывоза тяжелобольного будет организована его транспортировка в другие регионы, говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала "Грозный" в Instagram, насчитывающем 707 тысяч подписчиков. По данным на 01.00 мск 2 апреля, пользователи оставили под сообщением 5521 знак "нравится" и 399 комментариев.

Жителей Чечни обеспокоило решение властей, они указали, что не все смогут пересечь границу до указанного времени.

"Мы с Астрахани должны приехать на поезде до Грозного, у нас ребенок оперированный, но до 5 апреля нас не выпишут, получается, мы не сможем на поезде приехать?" - написала tanziiii_la.

"Люди, которые находятся в больнице в другом регионе, надеюсь, смогут заехать после окончания лечения?" - поинтересовалась dr.umaeva.

"Мне с сыном нужно в Москву в больницу... у нас госпитализация 15-го числа этого месяца (апреля)", - прокомментировала ezerbievaaminat.

Некоторые пользователи соцсети также отметили, что работают за пределами Чечни, и если запрет продлится, долго затянется, то они не смогут прокормить свои семьи.

"Открывается когда? У людей не бесконечные ресурсы, чтоб прокормить семью", - написала larisasusaeva.

Они также посетовали, что из-за ограничений не смогут видеться с родными.

"Что делать, если ты работаешь военным за пределы Чечни. Каждый месяц приезжаю домой с братом к родителям в гости, к себе домой навестить маму и папу", - написал Р polkovnik_992.

"У моего сына билет на шестое число... он еще зимой купил, чтоб приехать домой в отпуск с Норильска... его не было два года дома", - пожаловалась maryat_textil95.

Пользователь aliev.maksharip пожаловался, что запрет еще не начал действовать, но ему не позволили проехать в Чечню. "Я сегодня с Хасавюрта до границы Чечни поехал, хотел детей своих забрать, меня не пропустили. Границы уже четыре дня как закрыты. При чём тут 5 апреля?" - написал он.

Некоторые пользователи поддержали запрет на пересечение границы.

"Все правильно. Только жесткие меры помогут избежать большой трагедии", - считает aynasultabaeva.

"Сейчас самое главное всем оставаться там, где они находятся, чтоб было понимание, кто заражен, а кто нет. Самое опасное - это поехать куда-то и заражать своих близких, родных и знакомых", - уверена avmid.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров приравнял носителей коронавируса к террористам и потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. Силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер, сообщила 29 марта "Новая газета". Однако чеченский министр Джамбулат Умаров опроверг информацию об избиениях нарушителей карантина. Власти Чечни не боятся ответственности за жесткие меры при борьбе с нарушителями карантина, указал политолог Дмитрий Орешкин. Порядок в понимании властей Чечни всегда поддерживается админресурсом, считает конфликтолог Юрий Ефимов.

"Кавказский узел" собрал информацию о штрафах за нарушение карантина в разных странах и регионах в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".