Грузинский военнослужащий в защитной маске стоит на страже на контрольно-пропускном пункте. Грузия, март 2020 г. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

01 апреля 2020, 19:14

60 жителей Грузии оштрафованы за несоблюдение карантина

Полиция Грузии рапортовала о 60 за двое суток случаях нарушения карантина, включая 17 случаев нарушения комендантского часа. Все нарушители получили штрафы.

Как писал "Кавказский узел", с 31 марта из-за распространения коронавируса в Грузии объявлен всеобщий карантин и введен комендантский час - с 21 часа до 6 часов утра по местному времени, запрещено движение  общественного транспорта. 

Власти Грузии подключили патрульную полицию к контролю за людьми, находящимися в самоизоляции из-за подозрения на коронавирус и нарушающими условия самоизоляции. Нарушители самоизоляции принудительно переводятся в карантинную зону, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За двое суток в Грузии 23 человека оштрафованы за нарушение правила о собрании не более трех человек, 17 человек - за нарушение комендантского часа, 12 человек - за несоблюдение требований перевозки пассажиров в автомобиле. Четыре человека получили штрафы за несоблюдение режима самоизоляции, один человек и три организации - за нарушение ограничений экономической деятельности. Всего за двое суток полиция оштрафовала 60 человек, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Размер штрафов за нарушение режима карантина составляет 3 тысячи лари для физических лиц, что на сегодняшний день эквивалентно 914 долларам, и 15 тысяч лари (4 573 доллара) – для юридических лиц, отмечается в сообщении.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".  Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке  "Врачи про коронавирус: что делать?".  Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.

Примечание:

"Правозащитники указали на издержки чрезвычайного режима в двух районах Грузии", "Минюст Грузии убедил сотрудников тюрем жить на работе из-за пандемии", "Аналитики объяснили разницу в распространении коронавируса в Грузии и Армении".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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