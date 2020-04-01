Количество зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 115 человек

01 апреля 2020, 13:43

Число пациентов, зараженных коронавирусом, увеличилось в Грузии до 115 человек, в карантин помещены 5106, под наблюдением – 294. Режим строгого карантина введен в семи муниципалитетах Грузии, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", полицейские слишком жестко выполняют в Марнеульском и Болнисском районах Грузии указание властей по соблюдению режима чрезвычайного положения. Лишившиеся заработка из-за изоляции жители районов нуждаются в соцподдержке, указали правозащитники.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии возросло до 115 человек, под наблюдением врачей с подозрением на заражение остаются 294, в карантине – 5106, выздоровели 22, сообщило 1 апреля РИА "Новости".

В Грузии с 31 марта объявлен всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, за исключением такси. Власти страны решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдает правила карантинного режима.

Среди зараженных оказалась пожилая медсестра инфекционной больницы в Батуми, это первый случай заражения вирусом медработника в Грузии и восьмой в Батуми, сообщил 31 марта в эфире грузинского телеканала "Рустави-2" министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На въездах в Батуми установлены блокпосты, производится термометрия водителей и пассажиров и дезинфекция машин. "На сегодняшнем заседании координационного совета мы приняли решение ввести чрезвычайный режим в рамках еще двух муниципалитетов – Телавском и Ахалцихском", – сказал 31 марта в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Одним из зараженных также оказался житель Батуми, работающий водителем грузовика. У него признаки инфекции были обнаружены на границе с Арменией, в городе Поти, где он остановился для ремонта машины. Пять человек, с которыми он контактировал, помещены в карантин в Батуми. Вирус также выявили у жителя Абхазии, вместе с ним были госпитализированы двое детей, у которых наблюдается сильный жар, сообщила в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" замруководителя Центра общественного здравоохранения города Поти Зизи Гагуа, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

На въездах в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Поти, Гори, а также Телави и Ахалцихе с 31 марта установлены контрольно-пропускные пункты. Режим строгого карантина введен в семи муниципалитетах, его соблюдение контролируется полицией и военными, за последние сутки выявлены 46 случаев нарушения чрезвычайного положения, сообщило 31 марта на своем сайте МВД Грузии. "Полиция оштрафовала 21 гражданина за нахождение более 10 человек в общественных местах, четыре физических и два юридических лица были оштрафованы за нарушение ограничений хозяйственной деятельности. За сутки зафиксировано 13 случаев нарушения жителями самоизоляции. Нарушение режима чрезвычайного положения наказывается штрафом 3000 лари (около 910 долларов – прим. "Кавказского узла") для физлиц и 15000 лари (около 4500 долларов – прим. "Кавказского узла") для юрлиц. Повторное нарушение может быть наказано уголовно", – сообщается на сайте МВД.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой COVID-2019, и как обстоят дела в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Для более широкого охвата проведения тестов на коронавирус среди населения, Минздрав изменил порядок диагностики. "Разрабатываемый алгоритм включает в себя расширение тестирования и расширение охвата не только для лиц, связанных с [заграничными] поездками, но и для тех, у кого могут быть сложные клинические симптомы, которые могут указывать на Covid-19, а также для других лиц с высоким риском", – сказала 31 марта в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Протоколы тестирования включают в себя три варианта. "Первый остался неизменным, он для тех, кто желает повторно пройти тест на коронавирус, второй пакет – это жители, у которых нет симптомов сегодня, но они были в контакте с больными или ездили в Италию, или принимали гостей из этой страны. Третий пакет – пациенты, которые проходят лечение в больницах или дома и которые не подвержены риск-факторам. То есть у них есть кашель, болит горло, но они не контактировали с зараженными", – рассказал 31 марта в эфире грузинского телеканала "Рустави-2" директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".