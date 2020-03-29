Махачкалинская мечеть "Тангим" закрыта для верующих из-за пандемии

29 марта 2020, 15:49

В связи с угрозой распространения коронавируса работа мечети "Тангим" в Махачкале приостановлена на неделю, сообщили сегодня в мечети. Новых случаев заражения в Дагестане не зафиксировано, констатировал Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане число изолированных с подозрением на коронавирус за сутки с 27 по 28 марта увеличилось с девяти до 19 человек, сообщил Минздрав. В республике введен запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлены профосмотры и диспансеризация населения, закрываются кафе и рынки.

27 марта стало известно, что инфекция подтвердилась у одного жителя Махачкалы - депутата республиканского парламента. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Руководство мечети «Тангим» в Махачкале объявило о временном прекращении всех служб в мечети, включая пятничный намаз. "Руководство джума-мечети «Тангим» на улице генерала Омарова объявляет о принятом решении по временному ограничению (закрытию) доступа в мечеть, прекращению джамаат-намазов и проведению пятничных хутб. Это чрезвычайная и беспрецедентная мера связана со сложившейся вирусной обстановкой в мире, России, Дагестане. До принятия этого непростого решения руководство мечети советовалось с обладателями знания, учеными и муфтиями, в частности с Нафигулой Ашировым. В том числе учитывались мнения врачей, ученых-вирусологов и органов власти", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице мечети в Facebook.

Объявленный карантин продлится, предположительно, с 30 марта по 5 апреля. ​"О дальнейших решениях будет сообщено позднее", - отмечается в публикации.

16 марта Духовное управление мусульман России рекомендовало сократить пятничную молитву, а также ввести ограничения в мечетях. В связи с этим муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов. 27 марта посетители мечети "Тангим" сообщили о сокращении числа участников пятничной молитвы, связав это с угрозой распространения коронавируса.

По состоянию на 10.00 мск 29 марта, в республике один подтвержденный случай заболевания коронавирусом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора по Дагестану.

По его словам, анализы тех пациентов, у которых первичный тест на коронавирус дал положительный результат, направлены для подтверждения в Москву. Под наблюдением находятся 808 человек, а всего проведено 1045 исследований у 888 человек, в том числе за минувшие сутки - 132 исследования у 125 человек, рассказал представитель ведомства.

28 марта глава республики Владимир Васильев встретился с муфтием Дагестана Ахмадом Афанди Абдулаевым для обсуждения совместных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы главы Дагестана.

В Дагестане принято ездить на соболезнования, чтобы выразить сочувствие близким умерших, напомнил на встрече муфтий Дагестана, высказавшись за ограничение таких поездок. "В этом направлении сделаем кое-какие шаги, которые, возможно, помогут. Будет лучше, если похороны ограничатся присутствием близких людей. Другой важный вопрос – пятничная молитва. Это обязанность, которая идёт не от нас, а от Всевышнего. Мы продумаем, как минимизировать по мере возможности количество людей", - говорится в стенограмме встречи, опубликованной на сайте главы Дагестана.

Напомним, силовики регулярно проводят по пятницам рейды около мечети "Тангим" в Махачкале. В феврале один из верующих пожаловался в прокуратуру, что сотрудники правоохранительных органов угрозами вынуждали явиться на беседу после того, как переписали его данные во время рейда. Рейд у мечети 21 марта, во время которого силовики переписывали данные верующих, они объяснили операцией "Должник".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".