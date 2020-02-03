Матиева призвала Путина вступиться за ингушских активистов

03 февраля 2020, 23:59

Ингушская активистка, политолог Анжела Матиева в открытом письме попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с арестованными участниками протестов в Магасе.

Как писал "Кавказкий узел", в декабре Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе, в январе - как минимум троим. Активисты Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов были обвинены в создании кстремистского сообщества? которым правоохранители сочли общественное объединение "Ингушский комитет национального единства". Участие в экстремистском сообществе вменяют Зарифе Саутиевой и еще нескольким активистам, сообщил адвокат. Деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты опубликовали 27 января открытое письмо к руководству Следственного комитета, которое подписал 171 человек, с требованием освободить ингушскую активистку Зарифу Саутиеву.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. По мнению адвоката Андрея Сабинина, эти судебные решения заложили основу для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Анжела Матиева опубликовала письмо к Владимиру Путину, в котором попросила его о личной встрече. Она заявила, что хотела бы поговорить с Путиным о том, как "по сфабрикованному, не имеющему ничего общего с действительностью политическому обвинению удерживаются в заключении умные, образованные, любящие свою страну и ратующие за ее укрепление и стабильность ингушские старейшины, молодая девушка и еще порядка тридцати ингушских [активистов]". Матиева также привела в пример гражданку Израиля Нааму Иссахар, с матерью которой Путин встретился в Израиле, после чего девушка была освобождена.

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 25-летней гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, приговоренной Химкинским судом к 7,5 года колонии по делу о наркотиках, сообщалось 29 января на сайте президента России. С просьбой помиловать Иссахар к Владимиру Путину обращались глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Мать девушки попросила помочь вернуть дочь домой во время визита Путина в Иерусалим, информировали РИА "Новости".

"У меня нет такого посредника, как премьер-министр Израиля, у меня есть лишь возможность открытого, публичного обращения к Вам. И я решила эту возможность использовать", - приводит 3 февраля Матиева открытое письмо на своей странице в Facebook. Под сообщением приводятся скришоты письма.

"Только Ваше вмешательство сможет выправить ситуацию в Ингушетии", - считает активистка.

Это обращение отправлено в электронную приемную администрации президента в ночь со 2 на 3 февраля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анжела Матиева. "В течение трех дней моему обращению должен быть присвоен номер, пока этого не произошло", - сказала она.

По словам Матиевой, "это не демонстративный жест". "Если у меня есть такая возможность, такое право, то почему мне не пойти этим путем? [...] я должна сделать всё, что могу, всё, что в моих силах, должна пройти этот путь. И только после этого можно будет говорить, что да, я хотела, старалась, я сделала всё возможное", - пояснила она.

Матиева добавила, что хочет обратить внимание президента именно на вопрос с политзаключенными.

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными Зарифу Саутиеву, Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева и еще трех лидеров протестов в Ингушетии.

"Я хочу говорить [с Путиным], конечно, о тех людях, которые находятся в заключении. Им не предъявлены конкретные обвинения, они находятся под стражей за то, чего не совершали [...] У меня складывается такое впечатление, что они (силовики) не знают, как это всё остановить. Нечего предъявить этим людям [политузникам]. И здесь нужно волевое решение, чтобы разобраться в этой ситуации", - сказала активистка.

Напомним, в июне 2019 года было опубликовано видеообращение 93-летнего Саражудина Погорова, отца сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, в котором он попросил Владимира Путина вмешаться в ситуацию с преследованием ингушских активистов. Обращение было направлено в сервис приема видеообращений "Прямой линии с Путиным". В тот же день жительницы Ингушетии записали видеообращение, в котором заявили Владимиру Путину о том, что их близких необоснованно преследуют после митинга в Магасе.