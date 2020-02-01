Ростовчанин сообщил суду о возгораниях перед крупным пожаром на Театральном спуске

01 февраля 2020, 11:05

Перед пожаром, уничтожившим квартал в Ростове-на-Дону, в этом районе не менее двух раз горела свалка, рассказал один из потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", 21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Огонь уничтожил и повредил 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Потерпевшими признаны более 700 человек. 24 января в суде погорельцы пожаловались на маленькие компенсации. На заседании 30 января потерпевшие указали, что прибывшая на место бригада пожарных не сразу начала тушить огонь из-за отсутствия воды.

31 января в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону продолжилось рассмотрение дела о масштабном пожаре на Театральном спуске. В зале присутствовали подсудимые Павел Трунов и Игорь Безземельный и трое адвокатов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Следствие считает, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП, но погорельцы и адвокаты обвиняемых настаивают, что квартал подожгли. Обвинение в халатности предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района города Марине Беляевой. По версии следствия, она не проконтролировала выявление всех несанкционированных свалок. Начальнику филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети" Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества. Потерпевшие, как правило, отказываются от претензий к обвиняемым.

Потерпевший Андрей Воронцов рассказал в суде, что на момент пожара он проживал в Чувашском переулке. "Я был на работе. Позвонил сын и сказал, что сильный пожар, соседские дома уже горят. Я ему сказал, чтобы брал документы и выходил. Взял такси и поехал домой, но все уже выгорело. Я не смог пройти, так как уже стояло оцепление, уже начинали гореть дома ближе к многоэтажкам, на Нижнебульварной улице", - сообщил мужчина.

По словам Воронцова, принадлежавший ему дом сгорел полностью со всем имуществом, ущерб он оценивает в миллион рублей. От местных властей он получил компенсации в 100 и 20 тысяч, а затем жилищный сертификат на 1,95 миллиона рублей, которым уже воспользовался.

По просьбе защиты был оглашен протокол допроса Андрея Воронцова следователем, в котором он сообщал о том, что к местным жителям приходили люди с предложениями о выкупе жилья. В документе также записано, что в Чувашском переулке была "санкционированная мусорная свалка, горючие материалы туда не выбрасывались, автомобилем с надписью «чистый город» исправно производился вывоз мусора". При этом 5 августа 2017 года он был свидетелем возгорания другой, несанкционированной свалки, от которой загорелся один частный дом, а спустя два видел, как при пожаре на свалке загорелись уже три дома.

Потерпевший не стал отрицать эти показания и также рассказал о том, как в дни, предшествовавшие масштабному пожару, видел горящий деревянный столб. Он сообщил, что претензий к троим подсудимым он не имеет. По словам Воронцова, лично он предложений от риелторов не получал.

Другая потерпевшая, пенсионерка Вера Крайникова, на момент пожара жила по адресу Седова, 82 вместе с мужем и двумя дочерьми, у одной из которых было двое маленьких детей. "21 августа [2017 года дочь] Юлия ушла на работу, [дочь] Валерия пошла гулять с детьми, я вышла в магазин, муж-инвалид остался дома. Около часа муж мне позвонил и сказал: «Горит вся улица». Я ему сказала: «Выходи». Затем мне позвонили родственники, которые увезли мужа с места пожара", - рассказала потерпевшая.

Крайникова сообщила, что дом, в котором она жила, полностью сгорел. "И, что странно, даже в подвале все сгорело", - добавила она. Ущерб она оценила в три миллиона рублей. Женщина получила компенсации в 10, 50 и 100 тысяч рублей, а затем жилищный сертификат на 2,4 миллиона на всю семью. Предложений выкупить дом, по словам Крайниковой, ей не делали. К подсудимым она претензий не имеет.

Рассмотрение дела продолжится в 5 февраля. Ожидается, что будут допрошены другие потерпевшие.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?"