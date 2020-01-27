Бывший глава Камызякского района Василий Сухоруков (слева) и бывший мэра Камызяка Дмитрий Васильев. Коллаж "Кавказского узла" Фото: официальный сайт Астраханская область https://www.astrobl.ru/news/89949 , официальный сайт Камызяхский район http://kamyzak.ru/

27 января 2020, 19:53

Мэр и глава района в Астраханской области осуждены за взяточничество

Суд в Астраханской области признал бывшего главу Камызякского района Василия Сухорукова и бывшего мэра Камызяка Дмитрия Васильева виновными во взяточничестве и назначил им крупные штрафы.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники ФСБ задержали мэра Камызяка Дмитрия Васильева и главу Камызякского района Василия Сухорукова 30 января 2019 года. После этого Васильев был помещен под домашний арест.

Кировский районный суд Астрахани признал Дмитрия Васильева и Василия Сухорукова виновными по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Сухорукову назначен штраф в 29 миллионов рублей, а Васильева суд обязал выплатить 14,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба управления Следкома по Астраханской области.

Согласно приговору суда, Василий Сухоруков, возглавляя администрацию Камызякского района, через тогдашнего мэра Камызяка Дмитрия Васильева требовал от директора одной из фирм 1,8 миллиона рублей за победу на объявленном муниципалитетом аукционе. Оба были задержаны при получении части этой суммы - 1,5 миллиона рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления.

На сайтах администраций Камызяка и Камызякского района к 19.53 мск 27 января не появилось комментариев относительно данного приговора, а на сайте Кировского райсуда Астрахани - информации о вынесенном сегодня вердикте. Комментариями самих осужденных или их представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Примечание:

"Три человека арестованы по делу о взятке за назначение мэром в Дагестане", "Суд по делу замглавы Элисты заменил штраф на реальный срок", "На Кубани замначальника ОМВД Крымского района заподозрена во взяточничестве".

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