Задержан участник конфликта со стрельбой на востоке Кабардино-Балкарии

24 января 2020, 16:31

Житель Урванского района заподозрен в том, что открыл огонь из ружья в селе Псыгансу и ранил человека.

По данным полиции, инцидент произошел вчера, 23 января, на стоянке у магазина в селе Псыгансу Урванского района. В ходе ссоры один из ее участников достал из машины охотничье ружье и трижды выстрелил, ранив при этом потерпевшего в голень. Раненого доставили в больницу а стрелявший скрылся. Выяснив, что это 44-летний местный житель, полицейские задержали его.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщило сегодня на своем сайте управление МВД по Кабардино-Балкарии. Ему грозит до пяти лет заключения.

На видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике "Честный Кабар", пятеро мужчин разговаривают на парковке. Один из них, в одежде защитного цвета, отходит к машине и достает оттуда ружье. Четверо его собеседников отбегают в сторону. Мужчина направляет ружье то на одного, то на другого. Один из тех, в кого целится вооруженный человек, начинает хромать и скрывается в соседнем здании. Мужчина стреляет ему вслед еще раз, садится в машину и уезжает.

Администратор паблика никак не прокомментировал это видео, однако издание "Регион Online" утверждает, что это видеозапись того самого инцидента, о котором говорится в сегодняшнем релизе МВД. "Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением этой информации. На сайте управления МВД по Кабардино-Балкарии и на странице ведомства в Instagram этого видео по состоянию на 16.31 мск 24 января нет.

К 16.31 мск 24 января публикация в группе "Честный Кабар" собрала 21,1 тысячи просмотров и 243 комментария. Часть пользователей попытались оправдать стрелявшего, предположив, что у него были причины для применения силы. "Просто так он бы это не сделал, так что считать его психом или дикарем не спешите", - написал rustamkambotov07. "Довели или нет, он не в праве стрелять в человека", - возразил shugaring___baksan_07. "Так удивляют люди, которые пишут, что, наверное, [стрелявшего] довели. И что? Надо убить? Что за люди пошли?" - возмутилась safia_07_07.

"Кажется, в Урванском районе это уже в порядке вещей! В моего брата точно так же год назад стреляли, чуть инвалидом не сделали!" - отметила bakaeva0703.