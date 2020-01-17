Следком отреагировал на жалобы посетителей детской больницы в Карачаевске

17 января 2020, 12:04

В Карачаевской детской поликлинике из-за плохого отопления холодно в кабинетах, поэтому врачи не могут осмотреть малолетних детей, пожаловались горожане. Следователи начали проверку в учреждении.

Проверка в Карачаевской детской поликлинике началась после сообщений местных жителей, размещенных в масс-медиа. Горожане пожаловались на низкие температуры в кабинетах больницы из-за проблем с отоплением, сообщило республиканское управление Следкома.

«Медицинский персонал и пациенты (детской поликлиники) вынуждены мёрзнуть, и местные жители опасаются приводить на приём своих детей, особенно младенцев», - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 16 января.

Следком опрашивает горожан, медицинских сотрудников и должностных лиц, отмечает ведомство.

Родители малолетних детей в Карачаевске боятся раздевать детей на приеме у врача из-за низких температур в кабинетах, написала пользователь группы Chp_kchr (176 тысяч подписчиков) в Instagram

«Карачаевская детская поликлиника. Плохое отопление. Кабинеты холодные. Многие мамочки возмущаются раздевать на осмотре детей, младенцев в том числе […] Персонал тоже мерзнет, так ещё и холодными руками приходится осматривать детей. Сам персонал старается за свои средства приобретать электронагреватели, но, к сожалению, из-за старой проводки часто выбивает электричество», - опубликовали 10 января сообщение от подписчицы группы.

Комментаторы подтвердили, что в детской больнице города очень холодно. «(10 января) как раз заходила с ребёнком, ужаснулась. Очень холодно. Нужно было младенца ещё показать, но решила что лучше не стоит», - написала ___glv___.

«Сколько себя помню там холодно постоянно. В очереди сидишь в куртке», - tatyana__j__.

«У меня болеет ребенок, (10 января) пришла в поликлинику – холодно», - сообщила mashnenka.

В ответ на жалобы горожан Минздрав республики написал в комментариях о начале строительства нового здания Карачаевской городской поликлиники. «В настоящее время ведется строительство нового здания на 350 посещений. Температурный режим соответствует установленным нормам», - ответило ведомство со своего официального аккаунта в соцсети minzdrav_kchr_.

На сайте Минздрава региона на 12.00 мск сегодня нет информации по поводу жалоб жителей Карачаевска на низкую температуру в детской поликлинике.

В 2018 году на дооснащение детских поликлиник и отделений медицинскими изделиями из федерального бюджета Карачаево-Черкесии было выделено 44680,1 тысячи рублей

Ранее "Кавказский узел писал", что в январе жительница села Счастливого Прикубанского района Карачаево-Черкесии публично обратилась к Минздраву Карачаево-Черкесии, указав, что местная больница часто остается без врача, поскольку единственный фельдшер ездит по вызовам из окрестных сел. Пользователи Instagram поддержали женщину, указав на проблемы здравоохранения на селе. Жалобы местных жителей на частое отсутствие врача в больнице села Счастливого необоснованны, заявило министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии после проверки. Сельчане рассказали "Кавказскому узлу" об острой нехватке мест в больнице.